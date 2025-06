Dokumentation

Nationalparks - Geschützte Naturwunder: Islands Herz aus Feuer und Eis

Vulkane, Gletscher, Wasserfälle und dampfende Quellen: Island ist ein Land der Extreme – und genau das macht seine Nationalparks so einzigartig. In der zweiten Folge der Dokumentationsreihe „Nationalparks – Geschützte Naturwunder“ nimmt uns die Reise mit in drei spektakuläre Schutzgebiete, in denen sich Naturgewalten begegnen und faszinierende Einblicke in die Frühgeschichte Europas offenbaren.

Produktionsland und -jahr: Großbritannien 2024

Datum: 26.06.2025