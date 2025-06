Nationalparks - Geschützte Naturwunder

Sie sind Rückzugsorte für seltene Tiere, Schatzkammern der Artenvielfalt, und atemberaubend schön: die großen Nationalparks unserer Erde. In sechs eindrucksvollen Folgen führt die Dokureihe in geschützte Landschaften voller Kontraste und Naturgewalten.



Ob das raue Hochland der Cairngorms in Schottland, Islands eisiges Herz oder das majestätische Bergland Eryri in Wales – hier zeigt sich die Wildnis Europas von ihrer dramatischsten Seite.

In Göreme, der steinernen Wunderwelt der Türkei, trifft uralte Kultur auf bizarre Felsformationen.

Los Glaciares in Argentinien erzählt vom ewigen Tanz der Gletscher, während die Cévennen mit Schluchten, Wäldern und Wölfen Frankreichs wilden Süden offenbaren.