Dokumentation
Großbritanniens schönste Bahnstrecken (1/4)
Entlang der historischen Dartmoor-Linie engagieren sich Ehrenamtliche für die Wiedereröffnung der Bahnstrecke. Die Folge zeigt Dampflokromantik, Sanierungsarbeiten und beeindruckende Landschaften.
- Produktionsland und -jahr:
- Großbritannien 2021
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 11.06.2029
Über hundert historische Museumsbahnen lassen in Großbritannien das Zeitalter der Dampflokomotiven aufleben. Eine davon ist die "Lakeside & Haverthwaite"-Linie der Familie Maher.
Für Touristen sind diese Dampflokfahrten entlang malerischer Strecken ein faszinierendes Erlebnis. Um den Betrieb aufrechtzuhalten, sind ehrenamtliche Helfer wie Heizer Tom Rotherham nötig, der nun Lokführer werden will. Doch dafür muss er eine Fahrprüfung bestehen.
Zwischen Gleisbau, Naturgewalten und Ingenieurskunst
Auch im südenglischen Okehampton setzen sich Ehrenamtler wie Sue Baxton für die Erhaltung und Wiedereröffnung einer historischen Bahnstrecke ein. Bis der örtliche Bahnhof aber wieder an die Dartmoor-Linie angeschlossen wird, sind zahlreiche Sanierungsarbeiten an den Schienen notwendig.
In Schottland haben Ingenieure und Ökologen in der Nähe von Perth derweil andere Probleme am Gleis: Während Biber mit dem Bau eines Damms einen Kanal unterhalb einer Bahnstrecke überfluten, macht eine Dachsfamilie mit ihren Höhlen das Gleisbett instabil. Nicht weit entfernt liegt bei Edinburgh ein wahres Meisterwerk der Baukunst: die Eisenbahnbrücke über den Firth of Forth. Logistikmanager Jon MacDonald macht sich auf den Weg, um die Maßnahmen zur Instandhaltung der Brücke zu begutachten.
Die Reihe "Großbritanniens schönste Bahnstrecken" begleitet Züge auf spektakulären Strecken, von Küstenlinien bis zu Bergbahnen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Landschaften und die Menschen, die diese Bahnen betreiben oder erhalten.