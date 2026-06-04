Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Dokumentation
  3. Großbritanniens schönste Bahnstrecken
  4. Großbritanniens schönste Bahnstrecken (1/4)

Dokumentation

Großbritanniens schönste Bahnstrecken (1/4)

Entlang der historischen Dartmoor-Linie engagieren sich Ehrenamtliche für die Wiedereröffnung der Bahnstrecke. Die Folge zeigt Dampflokromantik, Sanierungsarbeiten und beeindruckende Landschaften.

Produktionsland und -jahr:
Großbritannien 2021
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 11.06.2029

Mehr

Großbritanniens schönste Bahnstrecken Sendetypical

Großbritanniens schönste Bahnstrecken

Über hundert historische Museumsbahnen lassen in Großbritannien das Zeitalter der Dampflokomotiven aufleben. Eine davon ist die "Lakeside & Haverthwaite"-Linie der Familie Maher.

Für Touristen sind diese Dampflokfahrten entlang malerischer Strecken ein faszinierendes Erlebnis. Um den Betrieb aufrechtzuhalten, sind ehrenamtliche Helfer wie Heizer Tom Rotherham nötig, der nun Lokführer werden will. Doch dafür muss er eine Fahrprüfung bestehen.

Zwischen Gleisbau, Naturgewalten und Ingenieurskunst

Auch im südenglischen Okehampton setzen sich Ehrenamtler wie Sue Baxton für die Erhaltung und Wiedereröffnung einer historischen Bahnstrecke ein. Bis der örtliche Bahnhof aber wieder an die Dartmoor-Linie angeschlossen wird, sind zahlreiche Sanierungsarbeiten an den Schienen notwendig.

In Schottland haben Ingenieure und Ökologen in der Nähe von Perth derweil andere Probleme am Gleis: Während Biber mit dem Bau eines Damms einen Kanal unterhalb einer Bahnstrecke überfluten, macht eine Dachsfamilie mit ihren Höhlen das Gleisbett instabil. Nicht weit entfernt liegt bei Edinburgh ein wahres Meisterwerk der Baukunst: die Eisenbahnbrücke über den Firth of Forth. Logistikmanager Jon MacDonald macht sich auf den Weg, um die Maßnahmen zur Instandhaltung der Brücke zu begutachten.

Die Reihe "Großbritanniens schönste Bahnstrecken" begleitet Züge auf spektakulären Strecken, von Küstenlinien bis zu Bergbahnen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Landschaften und die Menschen, die diese Bahnen betreiben oder erhalten.

Weitere Folgen

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.