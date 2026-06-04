Großbritanniens schönste Bahnstrecken (2/4)

Die Fahrt bis nach Thorso führt ihn zudem in eine für den Klimaschutz wichtige Moorlandschaft und weckt bei ihm Kindheitserinnerungen, denn an mehreren Orten entlang der Route war er bereits früher. Im Süden Englands begutachtet Streckeninspektor Craig Munday derweil die Royal-Albert-Brücke, die die Grafschaften Cornwall und Devon verbindet. Er erklärt, welchen besonderen Eindruck die Form der Brücke hinterlässt. Weiter nördlich passiert der "Staycation Express" gerade das Ribblehead-Viadukt. Einer der Passagiere, der Ingenieur Tony Freschini, ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass das Bauwerk heute noch befahrbar ist.