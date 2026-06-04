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Dokumentation

Großbritanniens schönste Bahnstrecken (2/4)

Museumsbahnen, spektakuläre Brücken und engagierte Helfer: Die Folge zeigt Menschen, die Großbritanniens traditionsreiche Eisenbahnwelt erhalten.

Produktionsland und -jahr:
Großbritannien 2021
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 11.06.2029

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Großbritanniens schönste Bahnstrecken Sendetypical

Großbritanniens schönste Bahnstrecken

Das britische Eisenbahnnetz ist das älteste der Welt. In Museumsbahnen wie der "Keighley & Worth Valley"-Linie lebt seine ruhmreiche Vergangenheit dank Helfern wie Heizer Tom weiter.

Historische Bahnlinien voller Geschichten und Erinnerungen

Während Autor Nick sich auf die Spuren berühmter Schriftstellerinnen begibt, reist Künstler Leo mit seinem Skizzenbuch zum nördlichsten Bahnhof des Landes. Anderswo stehen die Inspektionen des Ribblehead-Viadukts und der Royal-Albert-Brücke an.

Die "Far North"-Linie in den schottischen Highlands beeindruckt durch spektakuläre Landschaften. Früher beförderte dort der "Jellicoe Express" Soldaten zu einem Marinestützpunkt. Künstler Leo Du Feu entdeckt auf der Strecke eine Stadt voller Wandgemälde, die diesen Truppen im Ersten und Zweiten Weltkrieg gedenken, und bekommt auf dem Bahnhof ein Ständchen von traditionellen Dudelsackspielern.

Wenn Bahnreisen zu Zeitreisen werden

Die Fahrt bis nach Thorso führt ihn zudem in eine für den Klimaschutz wichtige Moorlandschaft und weckt bei ihm Kindheitserinnerungen, denn an mehreren Orten entlang der Route war er bereits früher. Im Süden Englands begutachtet Streckeninspektor Craig Munday derweil die Royal-Albert-Brücke, die die Grafschaften Cornwall und Devon verbindet. Er erklärt, welchen besonderen Eindruck die Form der Brücke hinterlässt. Weiter nördlich passiert der "Staycation Express" gerade das Ribblehead-Viadukt. Einer der Passagiere, der Ingenieur Tony Freschini, ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass das Bauwerk heute noch befahrbar ist.

Die Reihe "Großbritanniens schönste Bahnstrecken" begleitet Züge auf spektakulären Strecken, von Küstenlinien bis zu Bergbahnen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Landschaften und die Menschen, die diese Bahnen betreiben oder erhalten.

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