Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Dokumentation
  3. Großbritanniens schönste Bahnstrecken
  4. Großbritanniens schönste Bahnstrecken (4/4)

Dokumentation

Großbritanniens schönste Bahnstrecken (4/4)

Ein großes Filmjubiläum bei der „Keighley & Worth Valley“-Bahn, Küstenschutz in Devon und seltene Tiere an historischen Brücken prägen diese Folge der Doku.

Produktionsland und -jahr:
Großbritannien 2021
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 11.06.2029

Mehr

Großbritanniens schönste Bahnstrecken Sendetypical

Großbritanniens schönste Bahnstrecken

Bei der Museumsbahn „Keighley & Worth Valley“ steht ein besonderes Jubiläum an: Vor über 50 Jahren wurde dort der britische Filmklassiker „The Railway Children“ gedreht - mit einer legendären Dampflok in der Hauptrolle.

Leidenschaft für historische Bahnlinien

An der Küste von Devon arbeiten Ingenieure derweil an einem neuen Schutzwall, der die Bahnstrecke nach schweren Überschwemmungen künftig besser vor den Kräften des Meeres schützen soll. In Wales wiederum entdeckt Umweltberater James geschützte Tiere in den Bögen der historischen Britanniabrücke, die das Festland mit der Insel Anglesey verbindet. Weil sich dort Wanderfalken eingenistet haben, müssen geplante Restaurierungsarbeiten verschoben werden.

Im kleinen Hampton Loade arbeitet Steinmetz Philip unterdessen daran, den Bahnhof um ein historisches Detail zu ergänzen. Für ihn und viele andere Ehrenamtliche ist der Erhalt der einst stillgelegten und heute wiederbelebten Bahnlinien weit mehr als ein Hobby - es ist echte Leidenschaft.

Zum Abschluss der Reihe führt die Reise noch einmal durch die unterschiedlichsten Landschaften Großbritanniens. Ehrenamtliche Helfer, Streckeninspektoren und nostalgische Fahrgäste erzählen von ihrem Alltag auf historischen Bahnstrecken, von Kameradschaft, Herausforderungen und ihrer Begeisterung für die Welt der Züge.

Weitere Folgen

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.