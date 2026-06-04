Dokumentation
Großbritanniens schönste Bahnstrecken (4/4)
Ein großes Filmjubiläum bei der „Keighley & Worth Valley“-Bahn, Küstenschutz in Devon und seltene Tiere an historischen Brücken prägen diese Folge der Doku.
- Produktionsland und -jahr:
- Großbritannien 2021
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 11.06.2029
Bei der Museumsbahn „Keighley & Worth Valley“ steht ein besonderes Jubiläum an: Vor über 50 Jahren wurde dort der britische Filmklassiker „The Railway Children“ gedreht - mit einer legendären Dampflok in der Hauptrolle.
Leidenschaft für historische Bahnlinien
An der Küste von Devon arbeiten Ingenieure derweil an einem neuen Schutzwall, der die Bahnstrecke nach schweren Überschwemmungen künftig besser vor den Kräften des Meeres schützen soll. In Wales wiederum entdeckt Umweltberater James geschützte Tiere in den Bögen der historischen Britanniabrücke, die das Festland mit der Insel Anglesey verbindet. Weil sich dort Wanderfalken eingenistet haben, müssen geplante Restaurierungsarbeiten verschoben werden.
Im kleinen Hampton Loade arbeitet Steinmetz Philip unterdessen daran, den Bahnhof um ein historisches Detail zu ergänzen. Für ihn und viele andere Ehrenamtliche ist der Erhalt der einst stillgelegten und heute wiederbelebten Bahnlinien weit mehr als ein Hobby - es ist echte Leidenschaft.
Zum Abschluss der Reihe führt die Reise noch einmal durch die unterschiedlichsten Landschaften Großbritanniens. Ehrenamtliche Helfer, Streckeninspektoren und nostalgische Fahrgäste erzählen von ihrem Alltag auf historischen Bahnstrecken, von Kameradschaft, Herausforderungen und ihrer Begeisterung für die Welt der Züge.