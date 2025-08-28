Dokumentation
Die magische Welt der Bäume: Die Linde
Kaum ein anderer Baum in Europa ist so tief mit den Menschen verflochten wie die Linde. Über Jahrtausende war sie engste Begleiterin und hat unser Geschehen als stummer Zeuge der Zeit beobachtet.
Die Linde ist nur selten in unseren Wäldern anzutreffen. Man findet sie in Dörfern und Städten, mitten unter den Menschen, die sie pflanzen und hegen. Sie hat uns stets inspiriert, war aktiv an unserem Schicksal beteiligt und ist heute nicht aus unserem Alltag wegzudenken.
Die Linde hat sich schon früh ins Leben der Menschen gestohlen. Zahlreiche Legenden ranken sich um den Baum und machen ihn zum Inhalt vieler Lieder. Die Menschen holten die Linde aus den Wäldern in die Städte, wo sie als Einzelbäume hervorragend wachsen konnten. So erhielt der Bürger eine „mütterliche“ Baumpersönlichkeit, die durch ihren schönen Wuchs und den wunderbaren Duft ein Gefühl von Geborgenheit verbreitet. Sie gilt dank ihrer beruhigenden Ausstrahlung als weise Ratgeberin. Die Linde gilt überdies als ein Symbol für Gerechtigkeit, Frieden und Heimat sowie als Platz der Gemeinschaft. Dazu Martin Luther: „Wenn wir Reuter sehen unter der Linden halten, wäre das ein Zeichen des Friedens. Denn unter der Linde pflegen wir zu trinken, tanzen, fröhlich sein, denn die Linde ist unser Friede- und Freudebaum.“
Die Linde ist ein Sinnbild für die Gemeinschaft, der „Baum des Volkes“. Nicht zufällig stehen heute in so manchen Gemeinden Tanz-, Gerichts-, Gedenk- oder Liebeslinden. In der Natur findet man sie an unwegsamen Orten, wo sie durch ihre kämpferische Natur an Stellen gedeihen, an denen andere Bäume kaum Nährboden finden würden. Diese einzigartige Evolution hat sie mit einer unvergleichlichen Heilkraft ausgestattet, welche nicht nur ihr selbst zugutekommt, sondern auch denen, die sie einzusetzen wissen. Genauso wie der Mensch, der sie verehrt, ist die Linde in einer ständigen Evolution, welche sich ihrem Umfeld anpasst und Schicksale in Möglichkeiten verwandelt, die sie grösser und stärker werden lässt.
Film von Markus Etter