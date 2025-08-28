Die magische Welt der Bäume: Die Eiche

Der Film erzählt in drei Akten von den Eichen. Die einzelnen Akte werden jeweils durch eine Sequenz geteilt, die einige besondere Eichen präsentiert. Die drei Akte oder Kapitel könnte man mit „Natur“, „Nutzung“ und „Zukunft“ betiteln. Der erste Akt beschreibt verschiedene Besonderheiten der Eichen und wie wertvoll die Eichen als Lebensraum für Vögel und Insekten sind, Teil 2 zeigt verschiedene Arten der Nutzung – zum Beispiel durch einen Künstler, der ausschließlich mit Eichenholz arbeitet – und der dritte Akt bringt eine überraschende Wendung, da sich herausgestellt hat, dass die Eiche mit dem Klimawandel besonders gut klarkommen wird, dass sie schon jetzt dabei ist, Baumarten wie die Föhre zu verdrängen und sie daher eindeutig der Baum der Zukunft ist. Unsere Hauptfigur macht also eine Wandlung durch vom unmodernen und nicht mehr gebrauchten Baum zu dem Baum, aus dem in Zukunft unsere Wälder bestehen werden.