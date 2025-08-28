Dokumentation
Die magische Welt der Bäume: Die Eiche
Niemand baut noch Schiffe aus Eichenholz. In Einrichtungshäusern sucht man Eichenholzmöbel vergebens. Die Eiche scheint ausgedient zu haben. In Wirklichkeit ist sie jedoch DER Baum der Zukunft.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 15.12.2025
Die Geschichte der Eiche (Quercus) reicht bis zu 12 Millionen Jahre zurück. Der Laubbaum aus der Familie der Buchengewächse steht symbolisch für Kraft und Ewigkeit - Eichen können nämlich bis zu 1000 Jahre alt werden. Das Holz ist sehr stabil, die Rinde, rau dick und furchig.
Zur Pflanzengattung der Eichen gehören ca. 400 Arten, wovon die Stieleiche und die Traubeneiche zu den häufigsten Arten in Deutschland zählen. Eichen können ein enormes Alter erreichen. Auch im Hinblick auf die Erdzeitgeschichte liegen Eichen weit vorne: Belegt sind Fossilfunde von mindestens 10 Millionen Jahren.
Die Früchte (Eicheln) sind durch ihren hohen Anteil an Stärke im Grunde zwar nahrhaft, aber wegen der Bitterstoffe für den Menschen ungeniessbar und giftig. Für Nagetiere (Mäuse, Eichhörnchen), Rotwild (Hirsche)
und Wildschweine sind die Eicheln dagegen unverzichtbare Kohlenhydrat- und Proteinquellen, weswegen sie sich für Nagetiere besonders gut beim Anlegen von Wintervorräten eignen.
Der Film erzählt in drei Akten von den Eichen. Die einzelnen Akte werden jeweils durch eine Sequenz geteilt, die einige besondere Eichen präsentiert. Die drei Akte oder Kapitel könnte man mit „Natur“, „Nutzung“ und „Zukunft“ betiteln. Der erste Akt beschreibt verschiedene Besonderheiten der Eichen und wie wertvoll die Eichen als Lebensraum für Vögel und Insekten sind, Teil 2 zeigt verschiedene Arten der Nutzung – zum Beispiel durch einen Künstler, der ausschließlich mit Eichenholz arbeitet – und der dritte Akt bringt eine überraschende Wendung, da sich herausgestellt hat, dass die Eiche mit dem Klimawandel besonders gut klarkommen wird, dass sie schon jetzt dabei ist, Baumarten wie die Föhre zu verdrängen und sie daher eindeutig der Baum der Zukunft ist. Unsere Hauptfigur macht also eine Wandlung durch vom unmodernen und nicht mehr gebrauchten Baum zu dem Baum, aus dem in Zukunft unsere Wälder bestehen werden.
Film von Ulf Marquardt