Dokumentation
Die magische Welt der Bäume: Die Edelkastanie
Im Vorsommer schmeichelt die Kastanie dem Auge mit ihrer Blütenpracht und im Herbst mit goldgelben Blättern. Lange Zeit war sie unentbehrlich als Nahrungsquelle für die Bewohner der Alpensüdseite.
- bis 15.12.2025
Im Tessin kennt man rund 100 verschiedene Sorten der Esskastanie. Der knorrige, mit einer weit ausladenden, Krone versehene Fruchtbaum wird je nach Standort 20 bis 35 m hoch. Sein Stamm hat einen Durchmesser von 3 Metern und die Riesen der Spezies werden bis 1000 Jahre alt.
In der Schweiz sind etwa 2,3% aller Waldbäume Edelkastanien. Davon gedeihen 98% auf der Alpensüdseite (Tessin, Calancatal, Misox, Puschlav und Bergell). Die auf der Alpennordseite stehenden Edelkastanien wachsen hauptsächlich an den milderen Lagen am Vierwaldstätter-, Zuger- und Walensee sowie am Genfersee und im Unterwallis. Die wärme- und lichtliebende Edelkastanie bevorzugt frische, lockere und tiefgründige sowie kalifreie, saure Böden. Sie ist äußerst empfindlich gegen Spätfröste. Auf der Alpensüdseite gedeiht sie bis etwa 1500 m ü. M.; nördlich der Alpen höchstens bis gegen 1000 Meter ü. M..
Kastanie leitet sich ab vom lateinischen "castanea", vom althochdeutschen "chestina" und vom mittelhochdeutschen "chesten". Dies widerspiegelt sich in zahlreichen Mundartformen in der Schweiz: Chestene, Chäschtibaum, Keschnäbaum, Kistelä, Chegele, Edu-Chestle, echti Kastanie sowie Marronibaum. Auch Orts- und Flurnamen zeugen von der Existenz dieser Baumart: Kastanienbaum (Abb. 2), Kestenholz, Kestenberg, Kastanienweid sowie La Chataine, Chataignier, Castagnola und Castaneda; aber auch in den Familiennamen: Kestenholz, Castagna, Casten, Castanet und De Castaign.
Der Film nimmt uns mit auf eine Entdeckungsreise in die Südschweiz, wo er dann sti(e)lgerecht an einem Kastanienfest endet. Den krönenden Abschluss bildet die sogenannte ‚Festa della Grà‘, an der die Bevölkerung zusammenkommt, um den historische Baumart zu feiern. Gnocchi alla Farina di castagne oder die gerösteten Marroni dürfen dabei natürlich nicht fehlen.
Film von Renato Spieler