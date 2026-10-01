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Ein Mann in Jeans und dunkelblauem Blazer sitzt vor einem Kamin und spricht zur Kamera

Dokumentation

Die Hörbigers - Eine Schauspieldynastie (3/3) - Wir spielen immer...

Im letzten Teil von Christian Reichholds Dokumentationsreihe kommt schließlich auch die mittlerweile erfolgreiche "Dritte Generation" zu Wort: die Enkel und Enkelinnen der Hörbigers!

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
24.10.2026
12:45 - 13:35 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A

Und auch in dieser Generation finden sich viele prominente Namen: Paul Hörbigers Enkel Mavie Hörbiger und Christian Tramitz, sowie Maresas Sohn Manuel Witting, Christianes Sohn Sascha Bigler und Elisabeth Orths Sohn Cornelius Obonya, der - wie einst sein Großvater Attila - vor einigen Jahren selbst als "Jedermann" bei den Salzburger Festspielen begeisterte.

Sie alle erinnern sich an Begegnungen mit ihren Großeltern und an die Reaktionen in der Familie, als die von ihren Berufswünschen erfuhr. Vor allem das Verhältnis der angehenden Schauspieler zu ihren Großeltern, das zwischen Ehrfurcht, Angst und Respekt pendelte, bietet interessante Einblicke in ihre Anfänge. Bis auf Mavie mussten (oder durften) alle von ihnen ohne den großen Namen Hörbiger ins Berufsleben starten. Während "die Jungen" die Karriereleiter emporkletterten, absolvierten Paula Wessely und Attila Hörbiger ihre letzten Auftritte, ehe sie sich von der Bühne des Lebens verabschiedeten.

Eine Frau in hellgrauer Bluse zur Kamera gewandt.
Christiane Hörbiger
Quelle: ORF/Pammer Film

Christiane Hörbiger und Maresa Hörbiger, die nach dem Tod der Wessely aus dem Hörbiger-Haus das "Theater zum Himmel" machte, stehen ohne Vorbehalt zu ihrem Mutterstolz, während Elisabeth Orth, inzwischen Ehrenmitglied und Doyenne des Burgtheaters, mit dem Wort "Stolz" zwar hadert, die Leistungen ihres Sohnes Cornelius Obonya aber als "phänomenal" bezeichnet. Mittlerweile spielt auch schon die "Vierte Generation": Paul Sedlmeir, 1981 (im Todesjahr seines Großvaters) geboren (und daher nach ihm benannt), wird bereits für Hauptrollen in TV-Krimis engagiert. Cornelius Obonya, Manuel Witting und Mavie Hörbinger stellen sich schließlich noch der Frage, wie sie reagieren würden, sollten ihre Kinder dereinst den Wunsch äußern, selbst SchauspielerIn zu werden ...

Eine Dokumentation von Christian Reichhold

Die Hörbigers - Eine Schauspieldynastie

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