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Eine Frau mit kurzen grauen Haaren und weisser Bluse

Dokumentation

Die Hörbigers - eine Schauspieldynastie (2/3) - Bewahrung des Feuers

Chance und Bürde - beides birgt der große Name Hörbiger. Während Christiane und Maresa damit leben und arbeiten, hat Elisabeth Orth sich den Mädchennamen ihrer Großmutter als Künstlernamen gewählt.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
24.10.2026
11:55 - 12:45 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A

Im zweiten Teil von Christian Reichholds Dokumentation erinnern sich die drei Töchter von Paula Wessely und Attila Hörbiger an ihre Kindheit im "Hörbiger-Haus" und an ihre Anfänge als Schauspielerinnen.

Die helle Eingangsfront mit kleinem Vorgarten
Hörbiger Villa
Quelle: ORF/Pammer Film

Der wurde ihnen nämlich alles andere als leicht gemacht: Elisabeth wollte zunächst Filmcutterin werden, für Christiane hatten die berühmten Eltern eine Laufbahn als Konditorin im Sinn, und Maresa (Bild oben) tendierte zuerst zum Journalismus, dann Richtung Oper, ehe auch die jüngste der drei Töchter ihre Ausbildung zur Schauspielerei begann.

In sehr persönlichen Gesprächen beleuchtet die "Zweite Generation" nicht nur die Sonnenseiten ihrer Familiengeschichte, sondern auch von kritischen, ja, lebensgefährlichen Situationen, vor allem in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg.

Ein junges Mädchen kniet vor einer älteren Frau.
Paula Wessely als 'Zufriedenheit' und ihre Tochter Christiane Hörbiger als 'Lottchen' in "Ein Bauer als Millionär", Salzburger Festspiele (Archivbild von 1961).
Quelle: dpa

Sie berichtet auch von den völlig unterschiedlichen Arbeitsweisen ihrer Eltern, die sie als Kinder hautnah miterlebten, und von ihrer späteren Zusammenarbeit mit einem stets wohlwollenden Vater und einer zumeist besorgten Mutter, die auf der Bühne mitunter sogar zur Konkurrentin werden konnte.

Im Alter hochgeehrt erlebten Paula Wessely und Attila Hörbiger noch mit, wie ihre Kinder - jedes auf seine Weise - Karriere machten: Elisabeth und Maresa vor allem auf der Bühne, Christiane beim Film ("Schtonk" bekam sogar eine Oscar-Nominierung) und beim Fernsehen. Einblicke ins Privatleben gibt z.B. ein Film über die Hochzeit von Christiane Hörbiger mit Wolfgang Glück im Jahr 1962, sowie ein Bildbericht über die Beerdigung von Paul Hörbiger, der 1981, knapp vor seinem 87. Geburtstag starb.

Eine Dokumentation von Christian Reichhold

Die Hörbigers - Eine Schauspieldynastie

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