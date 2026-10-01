Das oesterreichische Schauspielerehepaar Paula Wessely und Attila Hoerbiger

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An Paul Hörbiger, der neben Klassikern wie "Hallo Dienstmann", "Hofrat Geiger" und "Der dritte Mann" nicht nur 300 weitere - heute oft auch zurecht vergessene - Filme gedreht hat, sondern dessen Privatleben genug Stoff für einen eigenen Film geboten hätte; an Attila Hörbiger, der seinem älteren Bruder zunächst von Theater zu Theater folgte, bis er schließlich selbst Karriere machte - und als Ehrenmitglied des Burgtheaters zu den größten Bühnenkünstlern seiner Zeit gezählt wurde; und an Paula Wessely, die 1934 mit "Maskerade" beinahe eine Weltkarriere gemacht hätte, die Zeichen der Zeit aber falsch interpretierte und sich in die Propagandamaschinerie des Dritten Reichs einspannen ließ, anstatt nach Hollywood zu gehen.