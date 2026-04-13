Dokumentation
Die Erschließung der heimischen Alpen - Eine Zeitreise auf Schienen (2/2)
Die Erfindung des heimischen Fremdenverkehrs – auch im zweiten Teil dieser Produktion begibt sich Erbe Österreich auf die Spuren der Erschließung des heimischen Alpenraums.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 16.05.2026
- 10:45 - 11:30 Uhr
Der Film beleuchtet das Reisen in Österreich Ende des 19. Jahrhunderts, und zwar auf den damals wachsenden kleinen Eisenbahnrouten, den Nebenbahnen.
Wer baut diese Bahnen, stampft sie teilweise in Jahresfrist aus dem Boden? Originelle Anekdoten, erzählt von Nachfahren von Lokführern, Hoteliers, Schienenputzerinnen und der ersten Stationsvorsteherin der Monarchie geben einen Einblick in die Entwicklung des Tourismus, der an die entlegensten Stellen der schönsten Täler und Höhen Österreichs führt.
Zwischen Salzburg und Bad Ischl sind die Entrepreneurs Josef Stern und Franz Hafferl zu finden, die sich als Eisenbahnbauer in der Monarchie durchsetzen.
Es geht auf den Schafberg, nach Bad Gastein, Zell am See in den Pinzgau, ins Zillertal, an den Achensee, ins Karwendel und zur Murtal- und Gleichenbergerbahn der Steiermärkischen Landesbahnen.
Eine Dokumentation von Wolfgang Scherz
Drehbuch: Andreas und Carola Augustin