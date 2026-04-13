Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Dokumentation
  3. Die Erschließung der heimischen Alpen
  4. Die Erschließung der heimischen Alpen - Eine Zeitreise auf Schienen (2/2)
Historische Aufnahme eines schlittenähnlichen Gefährts mit vier Personen

Dokumentation

Die Erschließung der heimischen Alpen - Eine Zeitreise auf Schienen (2/2)

Die Erfindung des heimischen Fremdenverkehrs – auch im zweiten Teil dieser Produktion begibt sich Erbe Österreich auf die Spuren der Erschließung des heimischen Alpenraums.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
16.05.2026
10:45 - 11:30 Uhr

Mehr

Historische Aufnahme: Männer in Uniformen begrüßen den Kaiser

Die Erschließung der heimischen Alpen

Der Film beleuchtet das Reisen in Österreich Ende des 19. Jahrhunderts, und zwar auf den damals wachsenden kleinen Eisenbahnrouten, den Nebenbahnen.

Historische Aufnahme einer Baustelle mit Pferden als Lasttiere
Mühseliger Bahnbau
Quelle: ORF/Visualize Filmproduktion

Wer baut diese Bahnen, stampft sie teilweise in Jahresfrist aus dem Boden? Originelle Anekdoten, erzählt von Nachfahren von Lokführern, Hoteliers, Schienenputzerinnen und der ersten Stationsvorsteherin der Monarchie geben einen Einblick in die Entwicklung des Tourismus, der an die entlegensten Stellen der schönsten Täler und Höhen Österreichs führt.

Zwischen Salzburg und Bad Ischl sind die Entrepreneurs Josef Stern und Franz Hafferl zu finden, die sich als Eisenbahnbauer in der Monarchie durchsetzen.

Es geht auf den Schafberg, nach Bad Gastein, Zell am See in den Pinzgau, ins Zillertal, an den Achensee, ins Karwendel und zur Murtal- und Gleichenbergerbahn der Steiermärkischen Landesbahnen.

Eine Dokumentation von Wolfgang Scherz
Drehbuch: Andreas und Carola Augustin

Historische Aufnahme: Männer in Uniformen begrüßen den Kaiser
Zur Eröffnung kam der Kaiser persönlich.
Quelle: ORF/Visualize Filmproduktion
Historische Aufnahme von Menschen mit Eselsfuhrwerken in den Bergen
Dokumentation -

Die Erschließung der heimischen Alpen (1/2)

Urlaub in Österreichs Bergen – ein Erlebnis, das erst mit dem Ausbau der Nebenbahnen in die entlegeneren Teile der Alpen möglich wurde.

Sendungsbereich:
Die Erschließung der heimischen Alpen

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.