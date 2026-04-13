Die Erschließung der heimischen Alpen - Eine Zeitreise auf Schienen (1/2)

Zell am See - Sauerer Bus ins Kapruner Tal

Quelle: ORF/Visualize Filmproduktion

Gestalter und Produzent Wolfgang Scherz sowie die Autoren Andreas und Carola Augustin haben für diesen Zweiteiler zahlreiche historische Personen wie du und ich recherchiert, die vom Wandel der Alpen von der entrückten Bergregion hin zum Tourismusziel auf die eine oder andere Weise betroffen gewesen sind.



Mit aufwendigen Spielszenen und Originaldokumenten der Menschen von damals erzählen sie die Geschichte der Erschließung der heimischen Täler und Alpen im 19. und 20. Jahrhundert. Im Bild oben das Schmittenwagerl, ein Eselskarren, der Touristen auf die Schmittenhöhe bei Zell/See transportierte.



Eine Dokumentation von Wolfgang Scherz