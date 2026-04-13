Dokumentation
Die Erschließung der heimischen Alpen - Eine Zeitreise auf Schienen (1/2)
Urlaub in Österreichs Bergen – ein Erlebnis, das erst mit dem Ausbau der Nebenbahnen in die entlegeneren Teile der Alpen möglich wurde.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 16.05.2026
- 10:00 - 10:45 Uhr
Während die großen Eisenbahnlinien der k.u.k. Zeit, die Südbahn und die Westbahn, anfangs primär logistischen und militärischen Erfordernissen dienten, öffnete der Ausbau der Nebenbahnen die Tür zum Tourismus.
Gestalter und Produzent Wolfgang Scherz sowie die Autoren Andreas und Carola Augustin haben für diesen Zweiteiler zahlreiche historische Personen wie du und ich recherchiert, die vom Wandel der Alpen von der entrückten Bergregion hin zum Tourismusziel auf die eine oder andere Weise betroffen gewesen sind.
Mit aufwendigen Spielszenen und Originaldokumenten der Menschen von damals erzählen sie die Geschichte der Erschließung der heimischen Täler und Alpen im 19. und 20. Jahrhundert. Im Bild oben das Schmittenwagerl, ein Eselskarren, der Touristen auf die Schmittenhöhe bei Zell/See transportierte.
Eine Dokumentation von Wolfgang Scherz