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Historische Aufnahme von Menschen mit Eselsfuhrwerken in den Bergen

Dokumentation

Die Erschließung der heimischen Alpen - Eine Zeitreise auf Schienen (1/2)

Urlaub in Österreichs Bergen – ein Erlebnis, das erst mit dem Ausbau der Nebenbahnen in die entlegeneren Teile der Alpen möglich wurde.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
16.05.2026
10:00 - 10:45 Uhr

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Historische Aufnahme: Männer in Uniformen begrüßen den Kaiser

Die Erschließung der heimischen Alpen

Während die großen Eisenbahnlinien der k.u.k. Zeit, die Südbahn und die Westbahn, anfangs primär logistischen und militärischen Erfordernissen dienten, öffnete der Ausbau der Nebenbahnen die Tür zum Tourismus.

Historische Aufnahme eines Automobils
Zell am See - Sauerer Bus ins Kapruner Tal
Quelle: ORF/Visualize Filmproduktion

Gestalter und Produzent Wolfgang Scherz sowie die Autoren Andreas und Carola Augustin haben für diesen Zweiteiler zahlreiche historische Personen wie du und ich recherchiert, die vom Wandel der Alpen von der entrückten Bergregion hin zum Tourismusziel auf die eine oder andere Weise betroffen gewesen sind.

Mit aufwendigen Spielszenen und Originaldokumenten der Menschen von damals erzählen sie die Geschichte der Erschließung der heimischen Täler und Alpen im 19. und 20. Jahrhundert. Im Bild oben das Schmittenwagerl, ein Eselskarren, der Touristen auf die Schmittenhöhe bei Zell/See transportierte.

Eine Dokumentation von Wolfgang Scherz

Historische Aufnahme eines schlittenähnlichen Gefährts mit vier Personen
Dokumentation -

Die Erschließung der heimischen Alpen (2/2)

Die Erfindung des heimischen Fremdenverkehrs – auch im zweiten Teil dieser Produktion begibt sich Erbe Österreich auf die Spuren der Erschließung des heimischen Alpenraums.

Sendungsbereich:
Die Erschließung der heimischen Alpen

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