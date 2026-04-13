Die Erschließung der heimischen Alpen

Majestätisch ragen die Alpen empor – einst unüberwindbar, heute durchzogen von kühnen Linien aus Stahl. Die zweiteilige Fernsehdokumentation „Die Erschließung der Alpen – Eine Zeitreise auf Schienen“ nimmt die Zuseher mit auf eine faszinierende Reise durch Zeit, Technik und Natur.
Von den ersten waghalsigen Visionen bis zu den Meisterleistungen moderner Ingenieurskunst erzählt die Reihe von Menschen, die Berge versetzten – mit Mut, Präzision und unerschütterlichem Glauben an den Fortschritt. Atemberaubende Landschaftsaufnahmen treffen auf seltenes Archivmaterial und spannende Einblicke hinter die Kulissen legendärer Bahnprojekte.
Majestätisch ragen die Alpen empor – einst unüberwindbar, heute durchzogen von kühnen Linien aus Stahl. Die zweiteilige Fernsehdokumentation „Die Erschließung der Alpen – Eine Zeitreise auf Schienen“ nimmt die Zuseher mit auf eine faszinierende Reise durch Zeit, Technik und Natur.