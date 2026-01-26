Hauptnavigation

  Dokumentation
  3. Bergbäuerinnen in Südtirol
  Bergbäuerinnen in Südtirol - Von Tradition und Zukunft

Dokumentation

Bergbäuerinnen in Südtirol - Von Tradition und Zukunft

Die Reihe "Bergbäuerinnen in Südtirol" zeigt, wie unterschiedliche Bergbäuerinnen quer durch die Generationen die Herausforderungen dieses Berufsstandes meistern.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 08.02.2026

Bergbäuerinnen in Südtirol Sendetypical

Bergbäuerinnen in Südtirol
Eine Frau in sommerlicher Bergumgebung
Nadia Ennemoser mit Mähmaschine.
Quelle: ORF/GEOSFILM

So vielfältig die natürlichen Gegebenheiten in den verschiedensten Landesteilen Südtirols sind, so mannigfaltig sind auch die Persönlichkeiten jener Bäuerinnen, die in diesem Film Einblicke in ihren Alltag auf ihren Höfen geben.

Inmitten atemberaubender Landschaft, für die nicht nur der Besucher Bewunderung hegt. So entwickelte Nadia Ennemoser aus dem Passeiertal schon in ihrer Jugend großes Interesse für die Aufgaben auf dem Hof ihres Vaters.

Ihr Vater ist sehr naturverbunden und gewährt Einblicke in die uralte Tradition des Heuschießens.

Ein sommerlicher Bergbauernhof
Gepatsch Alm, Sarntal.
Quelle: ORF/GEOSFILM

Gemeinsam mit ihrer Familie und den Tieren verbringt Waltraud Thaler-Blasinger ihre Sommer auf der Gepatsch-Alm im Sarntal. Diese ist eine der wenigen Privatalmen. Sie versorgt hier nicht nur ihre Familie, sondern verwöhnt auch viele Gäste mit hausgemachten Spezialitäten.

Ein völlig anderes Lebensmodell zeigt sich im Osten Südtirols: Die Langalm liegt auf 2.283 Metern direkt unter den gigantischen Nordwänden der einzigartigen Drei Zinnen.

Beim Grasmähen an einem Berg
Renate Taschler-Steinwandter in Toblach.
Quelle: ORF/GEOSFILM

Etwas tiefer davon liegt der kleine Bergbauernhof von Renate Taschler-Steinwandter. Die teils sehr steilen Berghänge sind eine Herausforderung für sie. Die Bergbäuerin und Mutter bewirtschaftet gemeinsam mit ihrem Mann und ihren Kindern den Stolpahof in Frondeigen bei Toblach. In ihrer Funktion als Bezirksbäuerin des Pustertals legt sie großen Wert darauf, dass die alten Bräuche und Traditionen weiterhin gepflegt werden.

Eine Dokumentation von Hubert Schönegger

Mehr über Südtiroler Bergbäuerinnen

