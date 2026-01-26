Dokumentation
Bergbäuerinnen in Südtirol - Der Weg zum Ziel
Die Filmemacher Hubert und Matthias Schönegger bieten detaillierte Einblicke in den Weg, den die Frauen auf den Bergbauernhöfen in Südtirol gehen müssen, um ihre Ziele zu erreichen.
Immer mehr Frauen interessieren sich für die Bewirtschaftung eines Bauernhofs und entscheiden sich bewusst für den Besuch der Bäuerinnenschule. Unerlässlich für den Erfolg ist aber auch, dass die Bergbauernfamilien weiterhin den Erhalt des Hofes gewährleisten können.
Um dieses Ziel zu erreichen, betrachten die Bergbäuerinnen den Hof als etwas Kostbares, das es zu bewahren gilt - ohne sich um Investitionen, den Marktwert oder das Aufgeben zu kümmern, selbst wenn die Betriebsführung oft herausfordernd ist.
Bergbäuerinnen sind unverzichtbar für die Landwirtschaft. Ihr Engagement, ihre Begeisterung und ihr Mut sind entscheidend für die Zukunftsgestaltung. Es ist inspirierend zu sehen, wie sie aktiv Veränderungen vorantreiben und dadurch einen positiven Einfluss auf die Entwicklung ihrer Höfe ausüben.
Luzia Kuppelwieser ist Bergbäuerin am Vinschger Sonnenberg und bewirtschaftet dort gemeinsam mit ihrer Familie den Latschair-Hof.
Ihr Ziel ist es, den Kindern aus der Stadt ein umfassendes Verständnis für das Leben auf dem Hof zu vermitteln, damit sie nachvollziehen können, woher der Braten aus dem Topf, die Eier in der Pfanne, die eingelegten Gurken, die Milch sowie die Marmeladen und Säfte stammen.
Irma Moling Clara lebt mit ihrer Familie auf dem Hof Oriana, der im malerischen Weiler Seres in Kampill, einem Ladinischen Kleinod, liegt. Seit vielen Generationen bewirtschaftet die Familie diesen Hof.
Auf dem Hof befindet sich zudem das kleine Hofmuseum "Lürch de Oriana", in dem Irma alte landwirtschaftliche Geräte und Haushaltsutensilien bewahrt. Diese Exponate geben den Besuchern Einblicke in die Arbeit und das Leben der Bauern vergangener Zeiten.
Nadja Stecher Ruepp vom Gialhof, der direkt oberhalb von Schluderns liegt, bietet einen herrlichen Blick über das Vinschgau-Tal. Gemeinsam mit ihrem Mann und ihren vier Kindern bewirtschaftet Nadja den Biohof, wobei die Aufzucht von Jungtieren im Mittelpunkt steht. Diese Tiere werden auch für andere Bauern aufgezogen.
Die Familie hat die Lieferung an Milchhöfe bereits vor einiger Zeit eingestellt, da diese Tätigkeit nicht mehr rentabel war. Heute verwenden sie die Milch ausschließlich für eigene Zwecke oder zur Fütterung der Jungtiere.
Eine Dokumentation von Hubert und Matthias Schönegger