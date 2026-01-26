Bergbäuerinnen in Südtirol - Der Weg zum Ziel

Luzia Kuppelwieser mit Tochter Lea beim Beerenpflücken.

Quelle: ORF / GEOSFILM

Um dieses Ziel zu erreichen, betrachten die Bergbäuerinnen den Hof als etwas Kostbares, das es zu bewahren gilt - ohne sich um Investitionen, den Marktwert oder das Aufgeben zu kümmern, selbst wenn die Betriebsführung oft herausfordernd ist.



Bergbäuerinnen sind unverzichtbar für die Landwirtschaft. Ihr Engagement, ihre Begeisterung und ihr Mut sind entscheidend für die Zukunftsgestaltung. Es ist inspirierend zu sehen, wie sie aktiv Veränderungen vorantreiben und dadurch einen positiven Einfluss auf die Entwicklung ihrer Höfe ausüben.