Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Dokumentation
  3. Bergbäuerinnen in Südtirol
  4. Bergbäuerinnen in Südtirol - Der Weg zum Ziel
Eine Frau in einem T-Shirt mit der Aufschrift „Bäuerin“ schärft eine Sense.

Dokumentation

Bergbäuerinnen in Südtirol - Der Weg zum Ziel

Die Filmemacher Hubert und Matthias Schönegger bieten detaillierte Einblicke in den Weg, den die Frauen auf den Bergbauernhöfen in Südtirol gehen müssen, um ihre Ziele zu erreichen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:

Mehr

Bergbäuerinnen in Südtirol Sendetypical

Bergbäuerinnen in Südtirol

Immer mehr Frauen interessieren sich für die Bewirtschaftung eines Bauernhofs und entscheiden sich bewusst für den Besuch der Bäuerinnenschule. Unerlässlich für den Erfolg ist aber auch, dass die Bergbauernfamilien weiterhin den Erhalt des Hofes gewährleisten können.

Zwei Frauen pflücken Beeren von einem Strauch, eine von ihnen trägt ein weißes Oberteil, die andere ein pinkes Träger-Top.
Luzia Kuppelwieser mit Tochter Lea beim Beerenpflücken.
Quelle: ORF / GEOSFILM

Um dieses Ziel zu erreichen, betrachten die Bergbäuerinnen den Hof als etwas Kostbares, das es zu bewahren gilt - ohne sich um Investitionen, den Marktwert oder das Aufgeben zu kümmern, selbst wenn die Betriebsführung oft herausfordernd ist.

Bergbäuerinnen sind unverzichtbar für die Landwirtschaft. Ihr Engagement, ihre Begeisterung und ihr Mut sind entscheidend für die Zukunftsgestaltung. Es ist inspirierend zu sehen, wie sie aktiv Veränderungen vorantreiben und dadurch einen positiven Einfluss auf die Entwicklung ihrer Höfe ausüben.

Kinder füttern Kühe in einem Stall unter der Anleitung einer Frau.
Luzia Kuppelwieser mit Kindern im Kuhstall.
Quelle: ORF / GEOSFILM

Luzia Kuppelwieser ist Bergbäuerin am Vinschger Sonnenberg und bewirtschaftet dort gemeinsam mit ihrer Familie den Latschair-Hof.

Ihr Ziel ist es, den Kindern aus der Stadt ein umfassendes Verständnis für das Leben auf dem Hof zu vermitteln, damit sie nachvollziehen können, woher der Braten aus dem Topf, die Eier in der Pfanne, die eingelegten Gurken, die Milch sowie die Marmeladen und Säfte stammen.

Ein traditionelles Südtiroler Bergdorf mit verstreuten Bauernhäusern auf grünen Hängen vor einer Bergkulisse.
Viles Höfe in Campill im Gadertal, bei Familie Clara.
Quelle: ORF / GEOSFILM

Irma Moling Clara lebt mit ihrer Familie auf dem Hof Oriana, der im malerischen Weiler Seres in Kampill, einem Ladinischen Kleinod, liegt. Seit vielen Generationen bewirtschaftet die Familie diesen Hof.

Auf dem Hof befindet sich zudem das kleine Hofmuseum "Lürch de Oriana", in dem Irma alte landwirtschaftliche Geräte und Haushaltsutensilien bewahrt. Diese Exponate geben den Besuchern Einblicke in die Arbeit und das Leben der Bauern vergangener Zeiten.

Eine Frau in traditioneller Kleidung bearbeitet Heu auf einem steilen Berghang.
Nadia Stecher bei der Heuernte, Schluderns.
Quelle: ORF / GEOSFILM

Nadja Stecher Ruepp vom Gialhof, der direkt oberhalb von Schluderns liegt, bietet einen herrlichen Blick über das Vinschgau-Tal. Gemeinsam mit ihrem Mann und ihren vier Kindern bewirtschaftet Nadja den Biohof, wobei die Aufzucht von Jungtieren im Mittelpunkt steht. Diese Tiere werden auch für andere Bauern aufgezogen.

Die Familie hat die Lieferung an Milchhöfe bereits vor einiger Zeit eingestellt, da diese Tätigkeit nicht mehr rentabel war. Heute verwenden sie die Milch ausschließlich für eigene Zwecke oder zur Fütterung der Jungtiere.

Eine Dokumentation von Hubert und Matthias Schönegger

Mehr über Südtiroler Bergbäuerinnen

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.