Eine Frau mit zwei kleinen Kinder bei der Arbeit im Kartoffelacker

Dokumentation

Bergbäuerinnen in Südtirol – Große Herausforderungen

Die Filmemacher Hubert und Matthias Schönegger werfen einen detaillierten Blick auf die Herausforderungen, denen sich die Frauen auf den Südtiroler Bergbauernhöfen stellen müssen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:

Mehr

Bergbäuerinnen in Südtirol Sendetypical

Bergbäuerinnen in Südtirol

Ihre Realität steht in starkem Gegensatz zur oft dargestellten idealisierten Idylle und Romantik. Eine der größten Herausforderungen für die Bergbäuerinnen besteht darin, Unterstützung zu gewinnen und zukunftsorientierte Perspektiven zu entwickeln.

Eine Frau steht vor einem Steinofen mit blauer Schürze
Bergbäuerin Stephanie Schenk am Backofen, wo sie selbst Brote bäckt.
Quelle: ORF/GEOSFILM

Um dieses Ziel zu erreichen, ist es von entscheidender Bedeutung, dass sich die Bäuerinnen mit Engagement, Entschlossenheit und ihrer vollen Aufmerksamkeit auf allen Ebenen der Südtiroler Bäuerinnenorganisation aktiv einbringen.

Die Charaktere der einzelnen Frauen sind äußerst facettenreich. Viele haben in ihren Familien Schicksalsschläge erlebt, bei denen sie plötzlich ohne ihren Lebenspartner die Arbeit auf dem Hof alleine bewältigen mussten. Zudem gilt es, den Arbeitsalltag mit den Anforderungen der Familie in Einklang zu bringen.

Eine Frau pflückt Kräuter im sommerlicher Umgebung
Stephanie Schenk im eigenen Hofgarten.
Quelle: ORF/GEOSFILM

Stephanie Schenk meistert gemeinsam mit ihrer Tochter die Herausforderungen des Lebens, insbesondere da ihre Tochter an einem schweren Leiden, einem Kopftumor, erkrankt ist und regelmäßige medizinische Behandlung benötigt.

Trotz dieser schweren Umstände bewahrt die Familie eine bemerkenswerte Zufriedenheit und geht mit großer Fassung durchs Leben. Die Situation wurde noch schwieriger, als Stephanies Mann bei Holzarbeiten tödlich verunglückte.

Ein in steilen Bergen gelegener Bergbauernhof
Gfall-Hof im Schnalstal, Südtirol
Quelle: ORF/GEOSFILM

Bäuerin Michaela Gamper bewirtschaftet den Gfall-Hof im Schnalstal gemeinsam mit ihren Kindern und ihrem Mann. (Bild ganz oben)

Der Hof liegt zwischen Karthaus und Unsere Frau auf einer Höhe von 1840 Metern und ist durch seine Lage an der Grenze zur Texelgruppe besonders geprägt. Im Winter ist eine Privatseilbahn die einzige Verbindung ins Tal.

Eine weiss gekleidetet Frau reibt einen großen runden gelben Käse ab
Bergbäuerin Silvia Ilmer in ihrer eigenen Hofkäserei.
Quelle: ORF/GEOSFILM

Silvia Ilmer lebt auf dem Schupferhof in St. Martin im Passeiertal, Südtirol, auf einer Höhe von 1000 Metern. Als Bäuerin hat sie einen zukunftsorientierten Betrieb etabliert, der sich auf die Herstellung von Käse spezialisiert.

Die Bio-Hofkäserei liegt oberhalb von St. Martin und verarbeitet dort Bio-Ziegen- und Kuhmilch zu verschiedenen Käseprodukten. Auf Wunsch werden auch Hofführungen angeboten.

Eine Dokumentation von Hubert und Matthias Schönegger

