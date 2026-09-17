Dokumentation
Der Süden - Ozean der Gegensätze
Biologin Lizzie Daly erkundet Australiens Süden, wo tropische und antarktische Meeresströmungen eine einzigartige Unterwasserwelt mit Haien, Pinguinen und Seelöwen schaffen.
- Produktionsland und -jahr:
- Großbritannien 2023
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 31.07.2029
Biologin Lizzie Daly erkundet die faszinierende Unterwasserwelt im Süden Australiens. Hier treffen tropische und antarktische Meeresströmungen aufeinander und schaffen besonders artenreiche Lebensräume. Auf ihrer Reise entlang der australischen Küste begegnet sie Sandtigerhaien, Zwergpinguinen und Australischen Seelöwen und taucht in geheimnisvolle Kelpwälder.
Haie und Orcas an Australiens Küsten
Im Süden von Queensland trifft Lizzie Daly auf „Shark Girl“ Madison Stewart. Gemeinsam tauchen sie inmitten von Sandtigerhaien. Trotz ihres furchteinflößenden Gebisses gelten die imposanten Raubfische für Menschen als weitgehend ungefährlich.
Nahe der Küstenstadt Eden erfährt Lizzie mehr über eine außergewöhnliche Walfangtradition. Einst unterstützten Orcas die dortigen Walfänger bei der Jagd. Als Belohnung erhielten die Tiere Teile der erlegten Wale - eine ungewöhnliche Zusammenarbeit zwischen Mensch und Tier.
Zwergpinguine und geheimnisvolle Kelpwälder
Auf Phillip Island vor der Südküste des australischen Bundesstaates Victoria besucht Lizzie die größte Zwergpinguin-Kolonie der Welt. Wiederkehrende Hitzeperioden bedrohen die kleinen Seevögel. Umfangreiche Schutzmaßnahmen auf der Insel tragen dazu bei, ihren Lebensraum und die Population zu erhalten.
Unter Wasser entdeckt Lizzie einen weiteren besonderen Lebensraum: Kelpwälder gelten als marines Pendant zu den Regenwäldern an Land. Zwischen den großen Algen finden Anglerfische, Seedrachen, Tintenfische und farbenprächtige Meeresschnecken Nahrung und Schutz.
Australische Seelöwen vor Port Lincoln In Port Linco
ln in South Australia stellt der industrielle Fischfang das Zusammenleben von Mensch und Tier vor große Herausforderungen. Zu den besonders gefährdeten Arten gehört der Australische Seelöwe. Auf einer kleinen Insel vor der Küste zählt Lizzie Daly gemeinsam mit Meeresbiologen die neugeborenen Jungtiere einer Seelöwenkolonie.
Dabei erlebt sie aus nächster Nähe, wie entschlossen die Muttertiere ihren Nachwuchs verteidigen. Die Reise durch Australiens Süden zeigt die außergewöhnliche Artenvielfalt der Küsten und Meere – aber auch, wie empfindlich diese Ökosysteme sind und welchen Veränderungen und Bedrohungen ihre Bewohner ausgesetzt sind.