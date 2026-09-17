Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Dokumentation
  3. Australiens Wildnis
  4. Der Süden - Ozean der Gegensätze

Dokumentation

Der Süden - Ozean der Gegensätze

Biologin Lizzie Daly erkundet Australiens Süden, wo tropische und antarktische Meeresströmungen eine einzigartige Unterwasserwelt mit Haien, Pinguinen und Seelöwen schaffen.

Produktionsland und -jahr:
Großbritannien 2023
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 31.07.2029

Mehr

australiens-wildnis-sendetypical-2400x1350-16zu9

Australiens Wildnis

Biologin Lizzie Daly erkundet die faszinierende Unterwasserwelt im Süden Australiens. Hier treffen tropische und antarktische Meeresströmungen aufeinander und schaffen besonders artenreiche Lebensräume. Auf ihrer Reise entlang der australischen Küste begegnet sie Sandtigerhaien, Zwergpinguinen und Australischen Seelöwen und taucht in geheimnisvolle Kelpwälder.

Haie und Orcas an Australiens Küsten

Im Süden von Queensland trifft Lizzie Daly auf „Shark Girl“ Madison Stewart. Gemeinsam tauchen sie inmitten von Sandtigerhaien. Trotz ihres furchteinflößenden Gebisses gelten die imposanten Raubfische für Menschen als weitgehend ungefährlich.

Nahe der Küstenstadt Eden erfährt Lizzie mehr über eine außergewöhnliche Walfangtradition. Einst unterstützten Orcas die dortigen Walfänger bei der Jagd. Als Belohnung erhielten die Tiere Teile der erlegten Wale - eine ungewöhnliche Zusammenarbeit zwischen Mensch und Tier.

Zwergpinguine und geheimnisvolle Kelpwälder

Auf Phillip Island vor der Südküste des australischen Bundesstaates Victoria besucht Lizzie die größte Zwergpinguin-Kolonie der Welt. Wiederkehrende Hitzeperioden bedrohen die kleinen Seevögel. Umfangreiche Schutzmaßnahmen auf der Insel tragen dazu bei, ihren Lebensraum und die Population zu erhalten.

Unter Wasser entdeckt Lizzie einen weiteren besonderen Lebensraum: Kelpwälder gelten als marines Pendant zu den Regenwäldern an Land. Zwischen den großen Algen finden Anglerfische, Seedrachen, Tintenfische und farbenprächtige Meeresschnecken Nahrung und Schutz.

Australische Seelöwen vor Port Lincoln In Port Linco

ln in South Australia stellt der industrielle Fischfang das Zusammenleben von Mensch und Tier vor große Herausforderungen. Zu den besonders gefährdeten Arten gehört der Australische Seelöwe. Auf einer kleinen Insel vor der Küste zählt Lizzie Daly gemeinsam mit Meeresbiologen die neugeborenen Jungtiere einer Seelöwenkolonie.

Dabei erlebt sie aus nächster Nähe, wie entschlossen die Muttertiere ihren Nachwuchs verteidigen. Die Reise durch Australiens Süden zeigt die außergewöhnliche Artenvielfalt der Küsten und Meere – aber auch, wie empfindlich diese Ökosysteme sind und welchen Veränderungen und Bedrohungen ihre Bewohner ausgesetzt sind.

Weitere Folgen

Australien entdecken

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.