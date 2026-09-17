Tiere, die Menschen gefährlich werden könnten, werden eingefangen und in Auffangstationen oder Tierparks gebracht. Lizzie begleitet einen Ranger bei der Kontrolle einer Krokodilfalle und erlebt aus nächster Nähe, wie das Zusammenleben von Menschen und Salzwasserkrokodilen im Norden Australiens organisiert wird. Australien ist zudem für seine zahlreichen Gifttiere bekannt. Gemeinsam mit dem Toxikologen Jamie Seymour fängt Lizzie eine Seewespe. Die Würfelqualle zählt zu den