Dokumentation
Der Norden - Küste der Extreme
Biologin Lizzie Daly erkundet Australiens wilden Norden: Von Darwin bis zum Great Barrier Reef begegnet sie Krokodilen, Meeresschildkröten und einer faszinierenden Unterwasserwelt.
- Produktionsland und -jahr:
- Großbritannien 2023
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 31.07.2029
Biologin Lizzie Daly umrundet den australischen Kontinent und entdeckt die einzigartige Tierwelt entlang seiner Küsten. Ihre Reise beginnt im tropischen Norden Australiens und führt sie von abgelegenen Stränden über die Küstenregion rund um Darwin bis zum Great Barrier Reef. Dabei begegnet sie Meeresschildkröten, Salzwasserkrokodilen und einigen der außergewöhnlichsten Meeresbewohner Australiens.
Im Nordwesten des Kontinents beobachtet Lizzie Daly frisch geschlüpfte Grüne Meeresschildkröten. Für die Jungtiere beginnt unmittelbar nach dem Schlüpfen ein Wettlauf ums Überleben: Auf ihrem Weg vom Strand ins Meer müssen sie hohen Temperaturen und zahlreichen Fressfeinden an Land und im Wasser trotzen.
Salzwasserkrokodile rund um Darwin
An der Küste des Northern Territory trifft Lizzie Daly auf einen der mächtigsten Bewohner Nordaustraliens. Rund um Darwin haben sich die Bestände der bis zu sechs Meter langen Salzwasserkrokodile dank erfolgreicher Schutzmaßnahmen deutlich erholt. Gleichzeitig kommen die Reptilien dadurch immer wieder dem Stadtgebiet nahe.
Tiere, die Menschen gefährlich werden könnten, werden eingefangen und in Auffangstationen oder Tierparks gebracht. Lizzie begleitet einen Ranger bei der Kontrolle einer Krokodilfalle und erlebt aus nächster Nähe, wie das Zusammenleben von Menschen und Salzwasserkrokodilen im Norden Australiens organisiert wird. Australien ist zudem für seine zahlreichen Gifttiere bekannt. Gemeinsam mit dem Toxikologen Jamie Seymour fängt Lizzie eine Seewespe. Die Würfelqualle zählt zu den
Artenvielfalt am Great Barrier Reef
Weiter östlich erreicht Lizzie Daly das Great Barrier Reef vor der Küste Queenslands. Das größte Korallenriff der Erde gehört zu den artenreichsten Ökosystemen der Welt. Bei einem Tauchgang erkundet die Biologin die spektakuläre Unterwasserwelt und begegnet unter anderem einem imposanten Napoleon-Lippfisch.
Doch das Great Barrier Reef ist durch steigende Meerestemperaturen und die Folgen des Klimawandels bedroht. In einem Korallenforschungszentrum an der Ostküste Australiens arbeiten Wissenschaftler deshalb mit hitzeresistenten Korallen. Ihr Ziel ist es, geschädigte Bereiche des Riffs wiederherzustellen und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken.
Lizzie Dalys Reise durch den Norden Australiens zeigt eindrucksvoll, wie vielfältig, aber auch empfindlich die Küstenökosysteme des Kontinents sind – und wie außergewöhnlich die Tierwelt ist, die sich an diese extremen Lebensräume angepasst hat.