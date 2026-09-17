Dokumentation
Der Westen - Zwischen Wüste und Meer
Biologin Lizzie Daly erkundet Australiens Westküste. Sie taucht mit Tigerhaien und Mantarochen, erlebt die Korallenblüte am Ningaloo Reef und begegnet am Bremer Canyon zahlreichen Orcas.
- Produktionsland und -jahr:
- Großbritannien 2023
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 31.07.2029
Biologin Lizzie Daly erkundet die spektakuläre Westküste Australiens und ihre außergewöhnliche Unterwasserwelt. Ihre Reise führt von den ausgedehnten Seegraswiesen der Shark Bay über das Ningaloo Reef bis zu den Mangrovenwäldern im Nordwesten. Dabei begegnet sie Tigerhaien, Meeresschildkröten, Mantarochen und anderen faszinierenden Meeresbewohnern. Im Südwesten Australiens entdeckt sie schließlich die geheimnisvolle Welt rund um die unterseeischen Canyons.
Australiens faszinierende Meereswelt
Die Shark Bay an der Westküste Australiens ist für ihre großen Populationen von Haien, Delfinen und Dugongs bekannt. Rund 4000 Quadratkilometer Seegraswiesen bilden hier einen bedeutenden Lebensraum. Für Meeresschildkröten und Dugongs sind sie ein wichtiger Futterplatz, während Seepferdchen zwischen den Pflanzen geschützte Bedingungen für ihren Nachwuchs finden.
Am rund 260 Kilometer langen Ningaloo Reef erlebt Lizzie Daly ein besonderes Naturschauspiel: die Korallenblüte. Bei diesem Massenlaichen geben die Riffkorallen gleichzeitig Ei- und Spermazellen ins Wasser ab. Das Ereignis lockt Mantarochen und Walhaie an. Letztere überwinden dafür Entfernungen von mehr als 5000 Kilometern. Lizzie wagt sich außerdem ins Wasser mit einem der großen Räuber des Meeres: dem Tigerhai.
Anschließend führt ihre Reise in die Mangrovenwälder der Region Kimberley im Nordwesten Australiens. Dort beobachtet sie die ungewöhnliche Jagdtechnik des Schützenfischs und begegnet Schlammspringern, die perfekt an das Leben zwischen Wasser und Land angepasst sind.
Orcas im Südwesten Australiens
Der letzte Abschnitt der Reise führt Lizzie Daly in den Südwesten Australiens. Rund um die unterseeischen Canyons verbirgt sich eine geheimnisvolle und bislang weitgehend unerforschte Welt. Am Bremer Canyon befindet sich die größte Ansammlung von Orcas auf der Südhalbkugel. Walforscher beobachten in der Region außerdem die Population der stark gefährdeten Südlichen Glattwale.
Auf ihrer Reise entlang der Westküste Australiens erlebt Lizzie Daly die enorme Vielfalt der Lebensräume zwischen Seegraswiesen, Korallenriffen, Mangroven und unterseeischen Canyons. Gleichzeitig zeigt ihre Expedition, wie fragil diese einzigartigen Ökosysteme sind und unter welchem Druck sie stehen.