Agentenkinder - Wenn die Eltern spionieren

Spione führen ein Doppelleben. Ihre Kinder auch, doch ohne es zu wissen. Sie wachsen in Familien auf, in denen geschwiegen, getäuscht und verdrängt wird.
Die Dokumentation zeigt Spionage nicht als actionreiches Abenteuer, sondern als Familiengeschichte. Im Mittelpunkt stehen sechs Menschen, deren Kindheit und Leben durch die Enttarnung ihrer Eltern als Spione, Verräter oder Staatsfeinde geprägt wurden.
Spione führen ein Doppelleben. Ihre Kinder auch, doch ohne es zu wissen. Sie wachsen in Familien auf, in denen geschwiegen, getäuscht und verdrängt wird.