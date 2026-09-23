Agentenkinder: Verrat für die DDR

Pierre Boom ist der Sohn von Günter und Christel Guillaume. Als sein Vater 1974 als DDR-Spion im Bundeskanzleramt enttarnt wird, löst die Guillaume-Affäre eine politische Krise aus. Auch Bundeskanzler Willy Brandt gerät unter Druck. Für den damals 17-jährigen Pierre verändert die Enttarnung seines Vaters das gesamte Leben. Pierre soll in der DDR ein neues Leben beginnen - in einem politischen System, das ihm fremd bleibt. Auch seine Familie findet nach den Ereignissen nicht wieder zusammen.