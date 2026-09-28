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"Terra X: Weltstädte - Tokyo": Leon Windscheid steht nachts auf einer Straßenkreuzung in Tokyo. Hinter ihm leuchten die Schilder an den Hochhäusern in bunten Farben.

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Weltstädte: Tokyo

Effizient mit viel Gemeinsinn: Wie eine Millionenmetropole das Chaos regelt, erforscht Moderator und Psychologe Leon Windscheid in der neuen "Terra X"-Folge "Weltstädte – Tokyo".

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Sendetermin
19.10.2026
17:00 - 17:45 Uhr

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Terra X

Terra X

Kaum eine Millionenmetropole ist so sauber und sicher wie Tokyo. Wie dies einer Megacity gelingt und was ihre Geschichte damit zu tun hat, ergründet Psychologe Leon Windscheid.

Tokyo ist eine der jüngsten Weltmetropolen. Erst 1868 wurde Edo, ursprünglich ein kleines Fischerdorf in Tokyo, die "östliche Hauptstadt", umbenannt. Als japanische Hauptstadt und Kaisersitz verwandelt sich Tokio in eine geschäftige Metropole, doch erst nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt sich die Stadt zu einer modernen und auch bedeutenden Weltstadt.

Jahrhunderte lang war Japan von fast allen äußeren Einflüssen abgeschottet, ab dem 19. Jahrhundert will das Land Verpasstes so schnell und gründlich wie möglich aufholen. In einem an Überkompensation grenzenden Rausch wandelt sich das Land binnen Jahrzehnten vom abgeschotteten Feudalstaat mit traditioneller Gesellschaftsordnung zur industrialisierten Kolonialmacht. Offenheit für Neues ist Tokyos Überlebensstrategie.

Weite Teile der Stadt brennen im 17. und im 19. Jahrhundert nieder. Erdbeben setzten Tokyo immer wieder zu. 1923 zerstört das Große Kantō-Beben fast die ganze Stadt. Auch im Zweiten Weltkrieg lag Tokyo in Schutt und Asche. Doch jedes Mal entsteht aus der Asche des Vergangenen ein völlig neues Tokyo mit radikal verändertem Stadtbild.

Während im 19. Jahrhundert noch London und Paris als architektonische Vorbilder dienen, ist Tokyo heute längst selbst zum Innovationstreiber geworden. Und dabei besticht die Stadt auch durch ihre Ruhe, Präzision und Sauberkeit. U-Bahnen kommen pünktlich, der Verkehr fließt. An der berühmten Shibuya-Kreuzung wechseln bis zu 3.000 Menschen bei einer Grünphase die Straße und trotzdem gibt es kein Anrempeln, kein Gedränge.

Woher kommt der Sinn für das Gemeinwohl und die Wertschätzung des Anderen, und wie pflegt die Stadt diese Werte? In der neuen "Terra X"- Folge "Weltstädte – Tokyo" erkundet Moderator und Psychologe Leon Windscheid die Seele der Metropole und durchmisst dabei die Geschichte der Stadt.

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