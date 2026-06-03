Faszination Wasser: Palau - Inselwelten des Pazifiks

Die Quallen-Seen von Palau sind inzwischen weltberühmt. Vom Meer isoliert entwickelten sich in diesen Gewässern nicht nesselnde Quallen und Fische, die noch nie einen Fressfeind gesehen haben.



Palau hat es dem Meeresforscher Uli besonders angetan: Dort beobachtet er die Massenhochzeit der Papageifische, versucht die Wanderbewegungen der Mantas zu verstehen und bewundert das Ökosystem, das sich an einem Wrack aus dem Zweiten Weltkrieg gebildet hat. Denn Palau – einst deutsche Kolonie – war später Schauplatz im Pazifikkrieg.



An die 30.000 Inseln gibt es im Pazifik – mehr als in jedem anderen Ozean. Palau liegt im westlichen Pazifik und gehört zu Mikronesien, einer der drei großen Regionen Ozeaniens. Inseln sind für Forscher besonders interessant. Wie schon Darwin anhand der Galapagosfinken herausfand, bilden sich auf ihnen einzigartige Arten. Auf Palau ist die Palau Fruchttaube nationales Symbol der Insel: es gibt sie nur hier.



Die Isolation begünstigt Phänomene wie den Inselgigantismus. Eindrucksvolles Beispiel ist der Komodowaran. Oder Inselverzwergung: der Borneo-Zwergelefant ist aufgrund der Insellage besonders klein geraten. Auf Inseln finden sich auch Spuren uralter menschlicher Baukunst: Auf Palau finden sich geheimnisvolle zweitausend Jahre alte Erdpyramiden, während auf der Osterinsel polynesische Siedler tonnenschwere Steinstatuen errichteten.



Die Inseln Palaus sind Teil einer alten vulkanischen Inselkette, die vor 40 bis 20 Millionen Jahren entstand. Später überzogen Korallen die erloschenen Vulkane. Ihre Kalkablagerungen prägen noch heute das Gesicht der Insel. Fast alle Inseln Palaus liegen innerhalb eines Lagunensystems, umgeben von einem riesigen Barriereriff. In seinem Schutz konnten sich einzigartige Ökosysteme entwickeln. Über eintausendvierhundert Fischarten kommen dort vor, Hunderte von Korallenarten und sechzig verschiedene Haie und Rochen.



Die Inseln Hawaiis entstanden dagegen aus einem sogenannten vulkanischen Hotspot heraus. Dort speien die Vulkane immer noch Feuer.