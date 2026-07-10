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Serengeti - Wilde Geschichten aus der Savanne (6/6)
In der ausgetrockneten Savanne kämpfen Tiere um Wasser und Nahrung. Flusspferde stecken im Schlammloch fest, Elefanten ziehen weiter. Doch mit dem ersten Regen erwacht die Natur zu neuem Leben.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2023
- Datum:
- Sendetermin
- 28.08.2026
- 17:30 - 18:15 Uhr
Die Serengeti erblüht schnell wieder in sattem Grün. Tierfamilien durchstreifen das Land. Leoparden, Elefanten und Giraffen haben Nachwuchs, doch hungrige Jäger lauern. Paviane genießen Abkühlung auf dem Felsen, Flamingos kündigen mit ihrem Tanz den Neubeginn an.
Die Doku-Fiktion basiert auf realen Ereignissen. Über zwei Jahre sammelten die Kamerateams Familiengeschichten in einem privaten Reservat der Serengeti und verdichteten sie zu einer dramatischen Handlung.
Der Sechsteiler basiert auf der dritten Staffel der BBC-Serie "Serengeti 3".