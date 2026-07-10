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"Terra X Serengeti - Wilde Geschichten aus der Savanne - Sengende Hitze": Ein Gepard schaut in die Kamera

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Serengeti - Wilde Geschichten aus der Savanne (5/6)

Trockenzeit in der Savanne. Die Tiere kämpfen um begrenzte Wasser- und Futterressourcen. An wenigen verbliebenen Tümpeln kommt es zu heftigen Auseinandersetzungen und großem Chaos.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2023
Datum:
Sendetermin
28.08.2026
16:45 - 17:30 Uhr

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Terra X

Terra X

Einzigartige Überlebensinstinkte retten viele Bewohner. So vertrauen Elefanten ihrem uralten Spürsinn und finden unter dem trockenen Sand Wasser für ihre Babys. Tausende von Zebras und Gnus begeben sich auf die beschwerliche Reise, um grünes Land zu finden.

Die Doku-Fiktion basiert auf realen Ereignissen. Über zwei Jahre sammelten die Kamerateams Familiengeschichten in einem privaten Reservat der Serengeti und verdichteten sie zu einer dramatischen Handlung.
Der Sechsteiler basiert auf der dritten Staffel der BBC-Serie "Serengeti 3".

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