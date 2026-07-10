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Serengeti - Wilde Geschichten aus der Savanne (4/6)
Den Kampf um einen Inselberg entscheiden Löwen für sich. Die Paviantruppe muss das Feld räumen. Auch Flussbewohner stellen sich großen Herausforderungen, wenn es um ihren Nachwuchs geht.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2023
- Datum:
- Sendetermin
- 28.08.2026
- 16:00 - 16:45 Uhr
Gerade jetzt überqueren Tausende von Gnus das Wasser auf ihrer Wanderung. Für die Flusspferdmutter sind sie wie eine undurchdringliche Mauer.
Und in der Savanne kämpft noch immer ein junger Gepard um die Anerkennung seiner Artgenossen.
Die Doku-Fiktion basiert auf realen Ereignissen. Über zwei Jahre sammelten die Kamerateams Familiengeschichten in einem privaten Reservat der Serengeti und verdichteten sie zu einer dramatischen Handlung.
Der Sechsteiler basiert auf der dritten Staffel der BBC-Serie "Serengeti 3".