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Serengeti - Wilde Geschichten aus der Savanne (3/6)
Das Land erholt sich nach dem Feuer, der Fluss führt wieder Wasser. Doch der Nachwuchs von Löwen, Nilpferden und Krokodilen kämpft jeden Tag auch nach den Turbulenzen ums Überleben.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2023
- Datum:
- Sendetermin
- 28.08.2026
- 15:15 - 16:00 Uhr
Löwenjunge sind ohne ihre Mutter schutzlos unterwegs. Ein Nilpferdbulle ist nach einem Kampf mit einem Rivalen schwer verwundet und lässt seinen Sohn zurück. Krokodile finden in Vögeln Verbündete in der Verteidigung ihres Geleges.
Die Doku-Fiktion basiert auf realen Ereignissen. Über zwei Jahre lang sammelten die Kamerateams Familiengeschichten in einem privaten Reservat der Serengeti und verdichteten sie zu einer dramatischen Handlung.
Der Sechsteiler basiert auf der dritten Staffel der BBC-Serie "Serengeti".