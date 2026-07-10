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Serengeti - Wilde Geschichten aus der Savanne (2/6)
Die Savanne steht in Flammen, und ihre Bewohner kämpfen ums Überleben. Nach dem Feuer müssen alle Tierfamilien Wege finden, um in der verkohlten Landschaft Wasser und Nahrung aufzuspüren.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2023
- Datum:
- Sendetermin
- 28.08.2026
- 14:35 - 15:15 Uhr
Die Paviane suchen einen Weg mitten durch die Flammen, während die Löwen mit ihren Jungen Schutz in einer Felsenhöhle finden. Zeiten des Hungers und Durstes sind nach dem Feuer zu überstehen. Mit den Regentropfen kehrt das Leben zurück.
Die Doku-Fiktion basiert auf realen Ereignissen und vermittelt das Gefühl, hautnah dabei zu sein. Über zwei Jahre lang sammelten die Kamerateams Familiengeschichten in einem privaten Reservat der Serengeti und verdichteten sie zu einer dramatischen Handlung.
Der Sechsteiler basiert auf der dritten Staffel der BBC-Serie "Serengeti".