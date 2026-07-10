Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Wissen
  3. Terra X
  4. Serengeti - Wilde Geschichten aus der Savanne (1/6)
"Terra X Serengeti - Wilde Geschichten aus der Savanne - Fels der Löwen": Großaufnahme des Kopfes eines Löwen

Wissen

Serengeti - Wilde Geschichten aus der Savanne (1/6)

Die sechsteilige Reihe "Serengeti" eröffnet ungewöhnliche Einblicke in den Überlebenskampf bekannter und unbekannter Raubtiere in einem der letzten legendären Naturreservate der Erde.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2023
Datum:
Sendetermin
28.08.2026
13:50 - 14:35 Uhr

Mehr

Terra X

Terra X

Die preisgekrönte Doku-Fiktion basiert auf realen Ereignissen und vermittelt das Gefühl, hautnah dabei zu sein, wenn die Tiercharaktere durch herausfordernde Trocken- und Regenzeiten, Hitze und Dürre kommen.

Große und kleine Dramen spielen sich im Wechsel der Jahreszeiten in der weltberühmten Savanne Ostafrikas ab.

Über zwei Jahre lang sammelten die Kamerateams Familiengeschichten in einem privaten Reservat der Serengeti und verdichteten sie zu einer dramatischen Handlung. Spannende und emotionale Erlebnisse, erzählt aus einer ausgefallenen subjektiven Perspektive. Dem Tierfilmer John Downer gelang mit seiner gleichnamigen BBC-Serie ein bislang einzigartiges Doku-Drama. Der Sechsteiler basiert auf der dritten Staffel der BBC-Serie "Serengeti".

In dieser Folge entpuppt sich ein einsamer Inselberg inmitten der Savanne als umkämpfter Rückzugsort für große und kleine Raubtiere. Mit Ausblick auf die Weiten der Serengeti ist der Granitfels heiß begehrt. Vor allem Paviane und ein Löwenrudel konkurrieren um die ideale Festung. Doch auch am nahe gelegenen See wird es eng, wenn Tausende Flamingos nach Nahrung suchen und Jäger wie Hyänen und Geparde lauern.

Als am Himmel Rauchwolken aufziehen, gerät das Leben aller Tiere in Gefahr. Elefanten, Büffel und Geparde fliehen vor dem Feuer, während die Paviane und Löwen in ihrer Felsenfestung Zuflucht suchen und mit dem dichten Rauch zu kämpfen haben.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.