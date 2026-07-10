Serengeti - Wilde Geschichten aus der Savanne (1/6)

Große und kleine Dramen spielen sich im Wechsel der Jahreszeiten in der weltberühmten Savanne Ostafrikas ab.



Über zwei Jahre lang sammelten die Kamerateams Familiengeschichten in einem privaten Reservat der Serengeti und verdichteten sie zu einer dramatischen Handlung. Spannende und emotionale Erlebnisse, erzählt aus einer ausgefallenen subjektiven Perspektive. Dem Tierfilmer John Downer gelang mit seiner gleichnamigen BBC-Serie ein bislang einzigartiges Doku-Drama. Der Sechsteiler basiert auf der dritten Staffel der BBC-Serie "Serengeti".



In dieser Folge entpuppt sich ein einsamer Inselberg inmitten der Savanne als umkämpfter Rückzugsort für große und kleine Raubtiere. Mit Ausblick auf die Weiten der Serengeti ist der Granitfels heiß begehrt. Vor allem Paviane und ein Löwenrudel konkurrieren um die ideale Festung. Doch auch am nahe gelegenen See wird es eng, wenn Tausende Flamingos nach Nahrung suchen und Jäger wie Hyänen und Geparde lauern.



Als am Himmel Rauchwolken aufziehen, gerät das Leben aller Tiere in Gefahr. Elefanten, Büffel und Geparde fliehen vor dem Feuer, während die Paviane und Löwen in ihrer Felsenfestung Zuflucht suchen und mit dem dichten Rauch zu kämpfen haben.