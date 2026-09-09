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"Terra X: Russland von oben - Kaukasus und der tiefe Süden": Zwei Singschwäne überfliegen einen Fluss. Im Hintergrund Schilflandschaft.

Wissen

Russland von oben

Diese Folge "Russland von oben" begibt sich in den tiefen Süden des Landes und zeigt den Kaukasus und das Wolgadelta aus einer einzigartigen Perspektive.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2019
Datum:

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Terra X

Terra X

Der Film gewährt atemberaubende Einblicke in die Republik Dagestan und streift die Stadt Rostow an der Mündung des Don. Im Süden liegt auch das größte Flussdelta Europas - das Wolgadelta am Kaspischen Meer.

Die russischen Landschaften im Süden bieten beeindruckende Gebirgszüge und Kulturen, die hierzulande nahezu unbekannt sind. Wie beispielsweise das am höchsten gelegene Dorf Russlands im Kaukasus oder Derbent, die älteste Stadt des Landes. Auch die höchste Wanderdüne der Erde befindet sich hier.

Die Republik Dagestan am Kaspischen Meer bildet Russlands Verbindung zum Orient. Im Norden Dagestans grenzen die Steppen Kalmückiens an. Hier prägen Kamelherden das Landschaftsbild, und die Hauptstadt der Region, Elista, ist bereits buddhistisch geprägt. Der Flug geht weiter Richtung Westen, wo die endlosen Weiten des Wolgadeltas psychedelische Muster in die Landschaft zeichnen.

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