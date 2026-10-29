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"Terra X: Rom - Neros Wahn": GroÃaufnahme Nero (Michael Sheen).

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Rom: Neros Wahn

Nach dem vernichtenden Brand Roms im Jahr 64 nach Christus startet Kaiser Nero ein Bauprogramm von unerhörtem Ausmaß: Rom soll die modernste und prächtigste Stadt aller Zeiten werden.

Produktionsland und -jahr:
2007
Datum:
Sendetermin
13.12.2026
09:00 - 09:45 Uhr

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Terra X

Terra X

Die aufwendig inszenierte Dokumentation "Rom: Neros Wahn" begibt sich auf die Suche nach dem wahren Gesicht des römischen Kaisers Nero, ergänzt durch Interviews mit Historikern, die die Grenze zwischen Mythos und Wahrheit ausleuchten.

Die luxuriösen Projekte des Kaisers treiben Rom in den Ruin. An seinem eigenen Anspruch gescheitert, flieht Nero in die Sphären von Kunst und Musik. Seinen sicheren Instinkt für reale Bedrohungen seiner Macht verliert er dabei allerdings nicht. Mit blutigen Willkürakten lässt er Verdächtige und Kritiker beseitigen. Dadurch verschärft sich die Lage im Reich gefährlich.

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