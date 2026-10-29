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Rom: Kampf des Tiberius
An der Seite seines Schwagers, des römischen Feldherrn Scipio Aemilianus, führt der 18-jährige Tiberius Sempronius Gracchus im Jahr 146 vor Christus die römischen Legionen gegen Karthago.
- Produktionsland und -jahr:
- 2007
- Datum:
- Sendetermin
- 13.12.2026
- 09:45 - 10:30 Uhr
Der Film erzählt die Geschichte des jungen Revolutionärs, der bereit war, für seine Ideen und Ideale sein eigenes Leben und das Wohl seiner Familie zu riskieren. Historiker sprechen über seinen Einfluss und seine Motive und zeigen den Stand der Forschung auf.
Das Reich hatte Rom über Jahrzehnte hinweg massiv bedroht. Heerscharen von Kämpfern rangen um den Sieg. Nach der brutalen Vernichtung des einst blühenden Karthagos wird Tiberius als Held gefeiert. Als Sohn einer angesehenen Patrizierfamilie steht ihm eine glänzende politische Karriere im Römischen Reich offen. Er wählt diesen Weg, doch bergen seine Ideen sozialpolitischen Sprengstoff: Tiberius Gracchus will eine Umverteilung des Grundbesitzes zugunsten der verarmten Bauern. Damit greift er die Besitzstände der herrschenden Oberschicht an - eine gefährliche Konfrontation.