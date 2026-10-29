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Rom: Cäsars Spiel um die Macht
Immer wieder, selbst in aussichtslos erscheinenden Situationen, setzt Julius Cäsar mit höchstem Einsatz alles auf eine Karte - und gewinnt. Wer war dieser Mann?
- Produktionsland und -jahr:
- 2007
- Datum:
- Sendetermin
- 13.12.2026
- 08:15 - 09:00 Uhr
Die Dokumentation "Rom: Cäsars Spiel um die Macht" verfolgt den riskanten Weg Julius Cäsars an die Spitze des Römischen Reichs.
Der geniale Taktiker und Menschenführer war auch ein skrupelloser Demagoge und brutaler Feldherr. Lange scheint ihm kein Gegner gefährlich werden zu können - bis Cäsar Römisches Recht bricht. Danach lauerten seine ärgsten Feinde nicht mehr auf dem Schlachtfeld, sondern im Senat. Das oberste Machtgremium des Römischen Reichs beauftragt Gnaeus Pompejus, einen der angesehensten Feldherren, Cäsar Einhalt zu gebieten. Bei Pharsalus kommt es schließlich zur entscheidenden Schlacht.