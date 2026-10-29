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Picture Shows: Julius CÃ¤sar (Sean Pertwee) hat die Soldaten vor dem Kampf gegen Pompejus auf sich eingeschworen.

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Rom: Cäsars Spiel um die Macht

Immer wieder, selbst in aussichtslos erscheinenden Situationen, setzt Julius Cäsar mit höchstem Einsatz alles auf eine Karte - und gewinnt. Wer war dieser Mann?

Produktionsland und -jahr:
2007
Datum:
Sendetermin
13.12.2026
08:15 - 09:00 Uhr

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Terra X

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Die Dokumentation "Rom: Cäsars Spiel um die Macht" verfolgt den riskanten Weg Julius Cäsars an die Spitze des Römischen Reichs.

Der geniale Taktiker und Menschenführer war auch ein skrupelloser Demagoge und brutaler Feldherr. Lange scheint ihm kein Gegner gefährlich werden zu können - bis Cäsar Römisches Recht bricht. Danach lauerten seine ärgsten Feinde nicht mehr auf dem Schlachtfeld, sondern im Senat. Das oberste Machtgremium des Römischen Reichs beauftragt Gnaeus Pompejus, einen der angesehensten Feldherren, Cäsar Einhalt zu gebieten. Bei Pharsalus kommt es schließlich zur entscheidenden Schlacht.

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