Sonnenfinsternis über Mallorca

Harald Lesch und die "Terra X"-Moderatorin Jasmina Neudecker begrüßen auf Mallorca den Astronauten Alexander Gerst. Lässt sich eine Sonnenfinsternis auch aus dem All beobachten? Spannend ist auch die Frage, wo man im Kosmos noch auf anderen Planeten ein solches Spektakel erleben könnte.



Weitere "Terra X"-Köpfe berichten von verschiedenen Orten auf der Insel. So wird beispielsweise Uli Kunz als Außenreporter auf einem Boot direkt auf die sich verdunkelnde Sonne zufahren, den Moment der totalen Sonnenfinsternis beobachten und Zeuge werden, wie die noch teilweise verfinsterte Sonne im Meer versinkt. Dabei erklärt der Meeresbiologe, welche entscheidende Rolle die Sonne für das Leben unter Wasser spielt.



An den Stränden Mallorcas erwartet man Hunderte von Einheimischen und Touristen, die sich versammeln, um das faszinierende Ereignis gemeinsam zu erleben und zu bestaunen. ZDF-Moderator Eric Mayer fängt die Stimmung vor Ort ein und teilt mit den Sonnenfinsternis-Begeisterten Emotionen und Eindrücke.



Neben historischen Fakten und Mythen zum Thema Sonnenfinsternis wird Harald Lesch natürlich auch die Himmelsmechanik und wissenschaftliche Hintergründe beleuchten. "Terra X" folgt dem Verlauf des Mondschattens: So erschließt sich auch, warum auf Mallorca eine totale, in Deutschland hingegen am selben Tag nur eine partielle Sonnenfinsternis am Himmel zu sehen sein wird. Wir müssen noch bis zum Jahr 2081 warten, bis wir die nächste Finsternis über Deutschland bestaunen können.