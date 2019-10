Wissen

Kielings wilde Welt (3/3)

In Folge drei will Andreas Kieling in Afrika die äußerst seltenen Äthiopischen Wölfe filmen. Im Bale-Berge-Nationalpark leben gerade einmal noch rund 500 Exemplare dieser seltenen Tierart.

Produktionsland und -jahr: Deutschland 2014

Datum: 11.10.2019