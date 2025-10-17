Hauptnavigation

"Grönland - Leben mit den Inuit": Josefin Kuschela steht in einer Schneelandschaft. Ein schwarzer Schlittenhund steht auf den Hinterläufen und hat seinen Kopf an die Schulter von Josefin gelegt. Hinter den beiden steht ein weißbrauner, heulender Schlittenhund.

Wissen

Grönland – Leben mit den Inuit

Qaanaaq ist die Metropole Nordgrönlands. 600 Menschen leben dort, die trotz der unwirtlichen Kälte ein Auskommen finden. Seit mehr als 4000 Jahren ist die Region besiedelt.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2024
Datum:
Sendetermin
17.10.2025
12:10 - 12:40 Uhr

Terra X

Terra X

Ihr Leben ist geprägt von Traditionen, tradiert von Generation zu Generation. Doch dieses Leben ist bedroht. Filmemacherin Josefin Kuschela strandet auf einer privaten Reise in Qaanaaq und verbringt einen ganzen Winter mit den Menschen in dem kleinen Ort.

Beeindruckt und fasziniert von den einzigartigen Erlebnissen entschließt sie sich, das Leben der Inughuit, einer Gruppe von indigenen Grönland-Inuit, zu dokumentieren und reist mit ihrer Kamera zurück. Ein halbes Jahr verbringt sie mit ihnen, taucht ein in die Lebenswelt der Inughuit und dokumentiert den enormen Wandel, dem diese Gesellschaft ausgesetzt ist – durch den Klimawandel, aber auch durch westliche Einflüsse.

