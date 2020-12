Was Gene über uns verraten

Es geht um Gene und Genetik - aber auch um Migration und die Rolle, die Einwanderungswellen für die Entstehung Europas gespielt haben. Gert Scobel und Archäogenetiker Johannes Krause unterhalten sich darüber, dass es Rassen biologisch nicht gibt - und über die Rolle, die Pandemien wie die spanische Grippe oder die Pest in der Menschheitsgeschichte spielen – und was all das möglicherweise mit der gegenwärtigen Pandemie zu tun hat.