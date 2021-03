scobel – Forschung und Fiktion

Wir leben in einem Zeitalter, in dem sich der Mensch aufmacht, die ersten weiter entfernen Planeten zu erforschen. Der Mars wird bereits von Robotern erkundet, und vielleicht setzt auch irgendwann die Spezies Mensch ihren Fuß auf diesen Planeten. Eine gewaltige Hürde, die künftigen Fernreisen ins All entgegensteht, sind die unglaublichen Dimensionen und Entfernungen des Weltalls.