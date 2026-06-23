Wissen
Der Kampf ums Wasser
Die elementare Ressource Trinkwasser wird zum Luxusgut. Klimawandel, steigender Verbrauch und Verschmutzung gefährden die Wasserreserven. Es gibt Lösungen, aber wenig Handeln.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 26.08.2026
Während man sich in den Industrienationen noch in Sicherheit wähnt, wird die Krise an vielen Orten der Welt offensichtlich. Mutige politische Konzepte sind jetzt genauso nötig wie unser gesamtes Wissen und modernste Technologien, um die Katastrophe abzuwenden.
Gäste
Harald Kunstmann ist Lehrstuhlinhaber des Instituts Regionales Klima und Hydrologie an der Universität Augsburg. Er verbindet hydrologische Forschung mit Atmosphären- und Klimaforschung. Besondere Forschungsschwerpunkte sind Wasserressourcenmanagement im subsaharischen Afrika und die Entwicklung von Konzepten zur Verbesserung der Wasserverfügbarkeit.
Claudia Pahl-Wostl ist Professorin am Institut für Geografie der Universität Osnabrück. Im Mittelpunkt ihrer Forschung stehen Veränderungen in Umweltsystemen sowie daraus resultierende Probleme und Lösungen. Sie beschäftigt sich mit Water Governance sowie Wasserressourcenmanagement - und in diesem Zusammenhang mit nachhaltigen, gesellschaftlichen Lern- und Transformationsprozessen.
Kersten Reich ist Pädagoge und Kulturtheoretiker. Bis 2017 war er Professor für Lehr-und Lernforschung an der Universität Köln. Er erforscht u.a. unter welchen Bedingungen und wie Menschen in der Lage sind, ihr Verhalten in Richtung mehr Nachhaltigkeit zu verändern und inwieweit Erziehung und Verhalten bzw. Politik und Ökonomie Nachhaltigkeit blockieren.