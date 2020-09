scobel - Luxusgut Lebensraum

Auch wenn sich die Urbanisierungsprozesse unterscheiden: In den Megacities Asiens, Nordamerikas und den Großstädten Europas wird der Wohnraum knapp und teuer. Nach der Börsenkrise sind Aktien kein sicheres Geschäft mehr. Immobilien hingegen garantieren satte Renditen. Großinvestoren, Spekulanten und internationale Immobilienkonsortien befeuern den Ausverkauf der Städte und haben eine Preisspirale mit dramatischen Folgen in Gang gesetzt. Die Armut wächst, und der Unterschied zwischen Arm und Reich spaltet die Gesellschaften.



Städte reagieren aktuell auf den erhöhten Bedarf an Wohnraum mit Verdichtung, das gilt zunehmend auch für das Umland: Flächenfraß auch hier. Naturbelassene Lebensräume werden rar. Das Gros der städtischen Bevölkerung wird nicht in den großzügigen Vierteln der Privilegierten leben, sondern auf engstem Raum und in sozialer Isolation. Die Politik hat noch keine Konzepte und erst Recht keine Lösungen.