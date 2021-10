Krisen – warum wir nichts aus ihnen lernen

Klimakrise, Corona, Extremismus. Wir leben in einer Zeit von Vielfachkrisen. Aber wie können wir aus Krisen lernen und unser Verhalten ändern? Fangen wir bei unseren Fehlern an! Sie liefern uns die Ideen und die Motivation, etwas anders zu machen. Das nennt man Fehlerkultur. Und diese können wir pflegen. Damit nehmen wir die Verantwortung für unser Handeln selbst in die Hand. Die Krisen unserer Gegenwart werden zunehmend vielschichtiger. Durch die Wechselwirkungen einzelner Systeme zueinander wird die Komplexität noch vertieft. Hat ein System erst einmal einen Kipppunkt überschritten, sind die Folgen nicht mehr umkehrbar. Stichwort: Grönlandeis. Gert Scobel schildert sehr pointiert, wie wir uns zu Untätigkeit verführen lassen – und warum wir uns vor Selbstbetrug schützen müssen.