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So funktioniert die Versorgung mit Gütern und Energie in Zukunft

Wir verlassen uns auf Infrastrukturen, die uns mit Strom und Wasser versorgen. Doch was passiert, wenn diese Strukturen gestört werden, etwa durch Stromausfälle oder Cyberattacken?

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 06.01.2029

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Science Talk

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