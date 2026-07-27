Wissen
So funktioniert die Versorgung mit Gütern und Energie in Zukunft
Wir verlassen uns auf Infrastrukturen, die uns mit Strom und Wasser versorgen. Doch was passiert, wenn diese Strukturen gestört werden, etwa durch Stromausfälle oder Cyberattacken?
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 06.01.2029
Wie lassen sich Infrastrukturen nachhaltig und widerstandsfähig gestalten?
Moderator Ralf Caspary im Gespräch mit Dr. Sadeeb Simon Ottenburger vom Institut für Thermische Energietechnik und Sicherheit (ITES) am Karlsruher Institut für Technologie (KIT).