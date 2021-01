Ursprünglich basiert eine Impfung darauf, entweder abgeschwächte lebende oder abgestorbene Viren in kleiner Dosis zu injizieren. Das Immunsystem springt darauf an, bildet Antikörper und so eine Immunität. Doch wie funktioniert ein Impfstoff gegen komplexe Viren, wie beispielweiße das Corona-Virus?