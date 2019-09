Die größte Polarexpedition aller Zeiten beginnt

Temperaturen bis zu minus 45 Grad und fünf Monate Dunkelheit? Wer schon beim Gedanken daran zusammenzuckt, für den ist die 350 Tage lange Expedition an Bord der "Polarstern" wohl eher nichts. Für die Besatzung und die Wissenschaftler an Bord des deutschen Eisbrechers wird dies aber schon bald Realität werden, denn die "Polarstern" läuft am 20. September aus Tromsø, Norwegen, aus und nimmt Kurs auf Grönland. Auf dieser knapp ein Jahr andauernden Expedition wechselt die Crew des Schiffs regelmäßig. Jeweils 100 der insgesamt 600 Wissenschaftler und Besatzungsmitglieder werden auf engstem Raum an Bord des Eisbrechers arbeiten und leben. Im Nordpolarmeer angekommen wird die "Polarstern" vom Eis eingeschlossen werden. Die Navigation von diesem Zeitpunkt an liegt ganz in den "Händen" des Meereis-Drifts.