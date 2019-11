Was darf die Fortpflanzungsmedizin?

"Ich kenne kein anderes Feld, auf dem sich das Recht so gegen die wissenschaftliche und gesellschaftliche Realität sperrt", sagte der Wissenschaftler. "Die Regeln sind patientenfeindlich". Am Dienstag hatte die deutsche Akademie der Wissenschaften Leopoldina in einem Gutachten ein modernes Fortpflanzungs-Medizingesetz für Deutschland gefordert. Taupitz leitete die Arbeitsgruppe aus hochrangigen Forschern und Medizinern, die die Stellungnahme verfasst hat. Sie plädieren dafür, den strengen Embryonenschutz zu lockern und die Eizellspende in Deutschland zu erlauben.