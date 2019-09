Mitgefühl für die Banane

In der Untersuchung präsentierten die Wissenschaftler den Teilnehmern Abbildungen von Obst- und Gemüsesorten. Darunter waren sowohl vollkommen frische als auch welche mit leichten "Schönheitsfehlern". Einige waren in vermenschlichter Form dargestellt: So bekam eine Banane einen Sonnenhut verpasst, eine Gurke ein menschliches Gesicht.



Das Ergebnis: Probanden bewerteten die gealterten Produkte positiver, wenn sie menschliche Züge trugen. Interessanterweise hatte die Vermenschlichung auf ganz frische Produkte keinen solchen Effekt.



Die Menge an Lebensmitteln, die wegen leichter Alterungserscheinungen nicht verkauft werden können, ist enorm: Weltweit landen jedes Jahr 1,3 Milliarden Tonnen davon im Müll.