Forstwirtschaft verursacht wenig CO2 - wenn sie richtig gemacht wird.

Nach den Berechnungen von zwei US-amerikanischen Umweltwissenschaftlern liegt die tatsächliche Zahl bei nur 7 Prozent - nur ein Fünftel von dem, was die Wissenschaft bisher angenommen hatte. Wie kam es zu dieser riesigen Fehleinschätzung?



Laut den Forschern Robert Mendelsohn und Brent Sohngen haben frühere Berechnungen die Veränderungen in der Forstwirtschaft nicht berücksichtigt. Während Forstwirte in Europa sich schon lange am Prinzip der Nachhaltigkeit orientieren, wurden Wälder außerhalb Europas lange wie eine endliche Ressource betrachtet: Nach dem Holzschlag wurden keine Bäume nachgepflanzt. Davon gingen auch die früheren Berechnungen aus. Die Schätzungen basierten auf der Annahme, dass gerodete Flächen einfach sich selbst überlassen werden.