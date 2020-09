Auf ein #Bier

Das Malz bei 66,0 Grad in 13,5 Liter Wasser zerstoßen. Dann 60 Minuten bei gleichbleibender Temperatur köcheln lassen. Jetzt Temperatur auf 72 Grad erhöhen und 5 Minuten weiterkochen. Temperatur auf 78 Grad erhöhen und weitere 10 Minuten kochen.



Mit 15,5 Litern 78 Grad heißem Wasser versetzen und jetzt davon 22,7 Liter Flüssigkeit (die so genannte "Würze") auffangen. Dann die ersten Northern-Brewer-Hopfen-Pellets dazugeben. Und nochmal für 45 Minuten kochen. Guarana-Mix dazu und 8 Minuten weiterkochen, dann die Williamette-Hopfen-Pellets dazu und 7 Minuten kochen.

Alles auf 19,5 Grad abkühlen lassen und in ein keimfreies Gärgefäß geben. Hierbei fleißig rühren, damit viel Sauerstoff aufgenommen wird. Hefe dazu und bei 19,5 Grad gären lassen. Das dauert etwa 7 bis 10 Tage.

Jetzt den Zucker mit etwas kochendem Wasser verrühren, bis er sich auflöst. Alles mit der vergorenen Flüssigkeit vermischen und in Flaschen abfüllen. Gut verschlossen eine Woche bei Zimmertemperatur stehen lassen und dann noch mal 2 bis 4 Wochen im Kühlschrank. Dann endlich den Flaschenöffner holen, zisch… und Prost!