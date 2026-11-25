Wissen
Schön und fit mit Gummibärchen?
Vom Schlaf-Bärchen bis zum Stress-Killer. Healthfluencer verkaufen auf Social Media Functional Gummies als Rundum-sorglos-Paket. Klingt perfekt. Doch was ist wirklich dran am süßen Wirkversprechen?
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 25.11.2031
NANO Themen
Functional Gummies
Functional Gummies versprechen durch zugesetzte Nahrungsergänzungsmittel Schönheit, Entspannung oder besseren Schlaf in Gummibärchenform. Doch was steckt wissenschaftlich hinter den Gesundheitsversprechen? Eine Recherche zeigt: Viele Wirkungen sind nicht belegt, Marketingaussagen oft problematisch und manche Inhaltsstoffe können sogar Risiken bergen.
Die Macht der Health-Influencer
Soziale Medien sind für viele Menschen längst zur Anlaufstelle geworden, wenn es um Gesundheit geht. Ergebnis einer großen Analyse zeigen: Inhalte auf Social Media verändern nachweislich u.a. Ernährungsgewohnheiten, körperliche Aktivität oder den Umgang mit Schönheits-OPs. Einige Influencer verbreiten Falschinformationen und unkritische Produktwerbung.
Gast: Sophie Imhoff, Neurowissenschaftlerin und Wissenschaftskommunikatorin
Hera auf Asteroiden-Mission
Heute um 18:30 Uhr werden die ersten Bilder der europäischen Sonde Hera vorgestellt. Im September 2022 hatten NASA-Wissenschaftler zu Testzwecken in elf Millionen Kilometer Entfernung absichtlich eine Sonde auf dem Asteroiden einschlagen lassen. Das Ziel: Die Flugbahn des Asteroiden absichtlich zu verändern. Die ESA-Raumsonde Hera untersucht seitdem die Folgen des Einschlags.
Robotersystem für Schienenreparaturen
Sanierungsarbeiten am maroden Schienennetz sind aufwendig, körperlich belastend und mit einem hohen Unfallrisiko verbunden. Der Bahntechnik-Spezialist Robel hat deshalb einen Roboterarm entwickelt, der Reparaturen vollautomatisch ausführt. Das System soll Gleisarbeiter entlasten, die Infrastrukturqualität verbessern und das Berufsbild des Gleisschweißers verändern. Getestet wurde die Technologie in Rotterdam.